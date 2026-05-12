Tecnología

Cómo 'desactivar' temporalmente su cuenta de WhatsApp

Usuarios de Android y iPhone pueden aplicar ajustes para detener temporalmente WhatsApp y reducir interrupciones digitales

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Por El Universal / México / GDA
Existen formas de pausar WhatsApp sin eliminar la cuenta. También puede silenciar chats y desactivar notificaciones.
Existen formas de pausar WhatsApp sin eliminar la cuenta. También puede silenciar chats y desactivar notificaciones. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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