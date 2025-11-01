Cómo desactivar el asistente Meta AI en WhatsApp y por qué debería hacerlo

Meta AI no se puede eliminar por completo, pero sí ocultar en WhatsApp. Usuarios lo hacen por privacidad, errores en respuestas y consumo de batería.

Meta AI, el asistente de inteligencia artificial de WhatsApp, generó inquietud entre usuarios que desean mayor control sobre su privacidad.

Aunque en varios países no puede eliminarse por completo, sí existe una forma de ocultar su presencia en la aplicación y reducir su impacto visual.

Así puede minimizar Meta AI en su dispositivo

En lugar de eliminar por completo esta función, en Argentina es posible eliminar el chat del asistente para que desaparezca de la lista principal de conversaciones. Este proceso es rápido y sencillo:

Ingrese a WhatsApp y busque el chat con Meta AI. Se encuentra como cualquier conversación común. Acceda a las opciones tocando los tres puntos en la esquina superior derecha del chat o desde el listado de conversaciones, según el modelo del dispositivo. Seleccione “Eliminar conversación” y confirme la acción.

Una vez realizado este procedimiento, Meta AI dejará de figurar entre los chats activos. Si desea utilizarlo en el futuro, puede buscarlo nuevamente desde el ícono de búsqueda o entre sus contactos.

Video tutorial para eliminar chat con Meta IA en Whatsapp

¿Qué asegura Meta sobre la privacidad del asistente?

La empresa indica que los mensajes se consideran confidenciales y no se comparten con terceros. Además, asegura que cada interacción es independiente y no se guarda el historial de conversaciones anteriores. El asistente tampoco accede a otros chats ni al micrófono del teléfono. Los mensajes viajan encriptados, según su política de seguridad.

No obstante, algunos usuarios prefieren limitar su uso, ya que la simple presencia del asistente puede representar una preocupación para quienes desean proteger su intimidad y evitar que la aplicación recopile patrones de uso.

Principales razones para limitar o desactivar Meta AI

Existen varias motivaciones por las que los usuarios optan por minimizar Meta AI en WhatsApp:

Preocupación por la privacidad : algunos creen que la IA podría analizar el estilo y contenido de sus mensajes para construir perfiles digitales, incluso si no guarda conversaciones completas.

: algunos creen que la IA podría analizar el estilo y contenido de sus mensajes para construir perfiles digitales, incluso si no guarda conversaciones completas. Utilidad cuestionada : para quienes prefieren una experiencia más simple, el asistente representa una función innecesaria dentro de la aplicación.

: para quienes prefieren una experiencia más simple, el asistente representa una función innecesaria dentro de la aplicación. Riesgo de desinformación : existe la posibilidad de que el asistente brinde respuestas equivocadas o falsas, lo cual resulta especialmente delicado en temas médicos o legales.

: existe la posibilidad de que el asistente brinde respuestas equivocadas o falsas, lo cual resulta especialmente delicado en temas médicos o legales. Impacto en el rendimiento del dispositivo: al procesar información de manera constante, podría aumentar el consumo de batería y uso de recursos. Esto afectaría el funcionamiento en modelos más antiguos o con menos capacidad.

Aunque la herramienta permanece activa, los usuarios tienen la posibilidad de ocultarla para tener mayor control sobre su experiencia dentro de la plataforma.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.