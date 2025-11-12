¿Cómo dejar de recibir mensajes en WhatsApp sin eliminar la cuenta? Este truco le puede interesar

WhatsApp no se puede desactivar, pero sí detener. Conozca los pasos para pausar la app en su celular y reducir las interrupciones.

Muchas personas buscan cómo pausar WhatsApp sin tener que eliminar la cuenta. Aunque la aplicación de Meta no ofrece una función oficial para desactivarla temporalmente, existen métodos para detenerla por completo y dejar de recibir mensajes, llamadas o notificaciones.

Esta alternativa resulta útil para quienes necesitan concentrarse en el trabajo, desean unas vacaciones sin interrupciones o simplemente quieren descansar de la mensajería instantánea.

Cómo detener WhatsApp sin eliminarla

WhatsApp no incluye entre sus opciones una función de “pausa”. Sin embargo, es posible forzar su detención para interrumpir su funcionamiento en segundo plano.

Con esta acción, la aplicación deja de recibir o enviar mensajes, llamadas y notificaciones, sin perder los datos guardados. Esta medida se puede revertir en cualquier momento.

En Android

Ingrese a Ajustes del teléfono. Entre en el apartado Aplicaciones. Busque y seleccione WhatsApp. Presione el botón Detener.

En iOS (iPhone)

Entre en Configuración del dispositivo. Vaya a Almacenamiento del iPhone. Seleccione WhatsApp. Presione Desinstalar app (esto no borra sus datos).

Cuando desee volver a utilizar la aplicación, solo debe invertir los pasos anteriores.

Alternativas para reducir las interrupciones de WhatsApp

Además de detener la aplicación, existen otras formas de silenciar la actividad de WhatsApp sin tener que salir por completo.

Desactivar las notificaciones

Ingrese a Ajustes o Configuración, según el sistema operativo. Busque el apartado Notificaciones. Ingrese a Notificaciones de aplicaciones. Ubique y seleccione WhatsApp. Apague el interruptor para detener todas las notificaciones.

Silenciar y archivar conversaciones

Abra WhatsApp. Ubique el chat que desea silenciar. Mantenga presionado el chat hasta desplegar el menú. Seleccione la opción Silenciar y escoja entre 8 horas, 1 semana o siempre. Luego, mantenga pulsado el chat nuevamente y oprima Archivar.

Una vez archivado, ese chat no mostrará notificaciones, a menos que el usuario ajuste esta opción manualmente.

Para revisar los mensajes archivados, puede ingresar desde la ventana principal de WhatsApp, en la parte superior de la pantalla.

¿Cuándo usar estas funciones?

Estas opciones son ideales en momentos donde necesita descanso digital o concentración absoluta. Se recomienda aplicar estas medidas durante las vacaciones, en exámenes, jornadas laborales intensas o actividades personales que requieran desconexión.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.