Tecnología

¿Cómo dejar de recibir mensajes en WhatsApp sin eliminar la cuenta? Este truco le puede interesar

Descubra cómo desactivar WhatsApp temporalmente sin eliminar su cuenta. Pausar notificaciones y mensajes es posible en Android y iOS, siga estos pasos

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Las actualizaciones regulares del programa WhatsApp hacen que, con el paso de los años, ese programa deje de trabajar en celulares con sistemas operativos para los cuales ya no existen nuevas versiones. Fotografía:
WhatsApp no se puede desactivar, pero sí detener. Conozca los pasos para pausar la app en su celular y reducir las interrupciones. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCWhatsAppMetaAndroidiOS
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.