Tecnología

Cómo convertir su celular viejo en cámara de seguridad y ahorrar dinero en su hogar

Reutilizar un teléfono antiguo permite vigilar su hogar sin invertir en equipos nuevos y con control desde cualquier lugar

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Por El Universal / México / GDA
Un celular viejo puede funcionar como cámara de seguridad. Conozca los pasos, ventajas y recomendaciones para usarlo en su casa.
Un celular viejo puede funcionar como cámara de seguridad. Conozca los pasos, ventajas y recomendaciones para usarlo en su casa. (Canva stock/Karola G de Pexels/Georgescu Adrian's Images)







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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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