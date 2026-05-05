Cómo convertir su celular viejo en cámara de seguridad y ahorrar dinero en su hogar

Un celular viejo puede funcionar como cámara de seguridad. Conozca los pasos, ventajas y recomendaciones para usarlo en su casa.

¿Tiene teléfonos guardados en casa? Un dispositivo antiguo puede convertirse en una cámara de seguridad casera sin inversión adicional. Esta alternativa permite vigilar su vivienda cuando usted sale por trabajo o vacaciones.

Reutilizar un celular en desuso ofrece una solución práctica. También reduce la compra de equipos nuevos y contribuye a disminuir residuos electrónicos.

Ventajas de usar un celular como cámara de vigilancia

Convertir su teléfono en una herramienta de videovigilancia brinda beneficios claros. Según la marca Eufy, especializada en dispositivos inteligentes, esta opción genera ahorro económico y mayor control sobre la privacidad.

Usted evita adquirir sistemas costosos. A la vez, mantiene supervisión constante de su hogar desde otro dispositivo. Esta función resulta útil durante ausencias prolongadas.

El uso de equipos antiguos también impulsa el reciclaje tecnológico. Esta práctica ayuda a reducir el impacto ambiental asociado a los desechos electrónicos.

Paso a paso para convertir su celular en cámara de seguridad

Antes de iniciar, verifique que el dispositivo tenga conexión Wi-Fi, cámara funcional, batería en buen estado y espacio disponible.

Si cumple con estos requisitos, siga estas instrucciones:

Restaure el celular a su configuración de fábrica.

Instale una aplicación de vigilancia. Eufy recomienda opciones como Camy o DMSS.

Coloque el dispositivo en un punto estratégico. Conéctelo a la corriente para mantenerlo encendido.

Abra la aplicación y complete la configuración.

Este proceso permite activar la transmisión en tiempo real desde su teléfono antiguo.

Recomendaciones para mejorar la vigilancia en casa

Para lograr mayor eficiencia, considere varios aspectos clave. Ubique el celular en un sitio que cubra las áreas principales. Utilice un soporte estable para evitar movimientos.

Mantenga el dispositivo cerca del módem. Esto garantiza mejor conexión. Revise con frecuencia las actualizaciones de la aplicación. Así reduce riesgos de ciberataques.

También es importante eliminar grabaciones periódicamente. Esta acción libera espacio y mejora el rendimiento del equipo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.