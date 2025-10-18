Cómo compartir un contacto por WhatsApp y que aparezca el teléfono

WhatsApp permite compartir contactos, pero requiere seleccionar el número correcto para que no se envíe vacío.

WhatsApp permite a sus usuarios enviar contactos guardados desde su dispositivo móvil o computadora. Esta opción facilita compartir información de otras personas sin necesidad de escribir manualmente los datos.

La función está disponible tanto en dispositivos Android como iPhone, así como en la versión WhatsApp Desktop. Al utilizarla, es posible seleccionar uno o más números asociados al contacto que se desea compartir.

Sin embargo, un error frecuente al enviar esta información ocurre cuando no se elige un número. En ese caso, el destinatario recibe una tarjeta de contacto sin datos, lo que genera confusión.

Esto se debe a que WhatsApp permite compartir múltiples números en una misma tarjeta, pero exige seleccionar manualmente cuáles se desean enviar.

Pasos para compartir un contacto por WhatsApp con el número visible

Abrir WhatsApp: Ingrese a la aplicación desde su dispositivo móvil o desde una computadora. Luego, seleccione el chat o grupo donde desea enviar el contacto. Seleccionar el ícono de adjuntar: Presione el ícono de +, ubicado en la parte inferior del chat. Aparecerá un menú con distintas opciones de envío. Escoja la opción “Contacto”. Elegir el contacto que se desea compartir: Busque y seleccione el contacto. WhatsApp permite enviar uno o más contactos a la vez. Asegúrese de marcar el número telefónico que desea incluir antes de presionar enviar. Enviar el contacto: Una vez seleccionada la información, presione “Enviar”. El receptor podrá ver el número y, si lo desea, guardar el contacto o iniciar una conversación directamente.

Qué otros archivos se pueden compartir por WhatsApp

Además de contactos, WhatsApp permite enviar documentos, fotos, videos, audios, ubicación y encuestas. Estas son algunas de las opciones disponibles:

Documentos : Formatos como .txt, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx y .pdf, con un límite de hasta 2 GB .

: Formatos como .txt, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx y .pdf, con un límite de hasta . Imágenes y videos : Se pueden tomar al momento con la cámara del dispositivo o elegir desde la galería .

: Se pueden tomar al momento con la cámara del dispositivo o elegir desde la . Audios : Permite enviar archivos de sonido que ya estén almacenados en el dispositivo.

: Permite enviar archivos de sonido que ya estén almacenados en el dispositivo. Ubicación : Se puede compartir la ubicación actual o una ubicación en tiempo real durante un periodo determinado.

: Se puede compartir la ubicación actual o una ubicación en tiempo real durante un periodo determinado. Encuestas: Opción para generar votaciones con múltiples respuestas entre los participantes de un grupo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.