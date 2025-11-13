¿Cómo cargar su computadora portátil para que dure más? Esto es lo que dice un experto

Mantener la batería de la computadora portátil en buen estado requiere evitar malos hábitos de carga, temperatura y uso de accesorios no oficiales.

Muchos usuarios desconocen las mejores prácticas para cuidar la batería de la computadora portátil. Las dudas más frecuentes giran en torno a si es conveniente dejar que la batería se agote por completo, si lo correcto es desconectar el cargador al llegar al 100%, y cuál es la mejor forma de apagar o suspender el equipo. Además, existe preocupación por los efectos del calor extremo y por el uso de cargadores que no son oficiales.

Para responder a estas inquietudes, Marcelo Parada, gerente de Investigación y Desarrollo de Lenovo Brasil, explicó cuáles son los cuidados más relevantes para alargar la vida útil de la batería y preservar el rendimiento del equipo.

¿Debe dejar que la computadora portátil se descargue por completo?

No es recomendable. Permitir que la batería llegue a 0% con frecuencia acelera su desgaste. Esto ocurre porque cada ciclo completo de carga reduce una parte de la capacidad total. Lo ideal es mantener el nivel entre 20% y 80%, lo cual reduce la degradación química.

¿Conviene desconectar el equipo al alcanzar el 80%?

No es necesario. Los equipos modernos están diseñados para detener automáticamente la carga al llegar al 100%, lo que evita una sobrecarga. Esta tecnología está presente en marcas como Dell y otras similares.

¿Debe desconectar el cargador una vez que alcanza el 100%?

Tampoco es obligatorio. No hay problema en mantener el equipo conectado a la corriente después de alcanzar la carga completa, ya que los sistemas actuales evitan la entrada de energía innecesaria.

¿Qué es mejor: apagar, suspender o solo cerrar la tapa?

Depende del tiempo sin uso. Si se prevé que el equipo no se usará durante varias horas, como al final del día, lo más adecuado es apagarlo. Si la pausa será breve, como durante el almuerzo o entre reuniones, el modo suspensión es suficiente para ahorrar energía y mantener abiertos los programas.

¿La temperatura del ambiente afecta la batería?

Sí. Ambientes calurosos, por encima de 35 °C, o fríos, por debajo de 10 °C, deterioran la batería más rápido. En casos extremos, el calor puede provocar que la batería se infle. Si esto ocurre, es recomendable no encender el equipo y acudir a un servicio técnico. Algunos síntomas del problema son apagados repentinos, menor autonomía y mayor calentamiento.

¿Por qué se deben evitar los cargadores sin marca?

Los cargadores originales pasan por pruebas de calidad para garantizar compatibilidad y seguridad. Usar cargadores genéricos puede dañar el sistema, afectar la carga y anular la garantía, además de aumentar el riesgo de cortocircuitos o incendios.

