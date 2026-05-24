Tecnología

Cómo borrar un contacto de WhatsApp sin dejar rastro en el celular

Borrar un número de WhatsApp requiere pocos pasos, aunque la eliminación no siempre elimina toda la información asociada

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Por La Nación / Argentina / GDA
Eliminar contactos inactivos en WhatsApp ayuda a mantener orden y privacidad. El historial de mensajes requiere otro proceso.
Eliminar contactos inactivos en WhatsApp ayuda a mantener orden y privacidad. El historial de mensajes requiere otro proceso. (ChatGPT/Generada con IA)







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