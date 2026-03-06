Tecnología

Cómo borrar un contacto de WhatsApp paso a paso

Eliminar un contacto de WhatsApp se realiza desde la agenda del teléfono. Esta guía explica el procedimiento y cómo compartir contactos en un chat

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Guía práctica para borrar contactos de WhatsApp, actualizar la lista de chats y enviar números a otros usuarios desde la aplicación.
Guía práctica para borrar contactos de WhatsApp, actualizar la lista de chats y enviar números a otros usuarios desde la aplicación. (Canva /Konstantin Postumitenko de Prostock-studio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaWhatsApp
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.