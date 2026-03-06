Cómo borrar un contacto de WhatsApp paso a paso

Guía práctica para borrar contactos de WhatsApp, actualizar la lista de chats y enviar números a otros usuarios desde la aplicación.

Eliminar un contacto de WhatsApp es un proceso sencillo que muchas personas necesitan realizar para ordenar su lista de chats. El procedimiento no se ejecuta directamente dentro de la aplicación de mensajería. La eliminación se realiza desde la agenda del teléfono, ya que WhatsApp sincroniza los números guardados en el dispositivo.

Cuando un número se borra de la agenda del celular, también deja de aparecer como contacto identificado en la aplicación. A continuación se detalla una guía práctica para eliminar un contacto y compartir uno nuevo por WhatsApp.

Cómo borrar un contacto de WhatsApp

1. Acceder a la información del contacto

El primer paso consiste en abrir WhatsApp y localizar la conversación de la persona que se desea eliminar.

Dentro del chat se debe presionar el nombre del contacto que aparece en la parte superior de la pantalla. Esta acción abre el perfil del usuario. Allí se muestran archivos multimedia, enlaces compartidos y configuraciones de privacidad.

2. Ir a la agenda del teléfono

En el perfil del contacto aparece un menú de opciones adicionales. En Android suele mostrarse con tres puntos verticales. En iPhone aparece la opción “Editar”.

Al elegir la opción de edición o “Ver en contactos”, la aplicación redirige automáticamente hacia la aplicación de contactos o agenda del teléfono.

3. Eliminar el contacto

Dentro de la agenda del dispositivo se debe seleccionar la opción “Eliminar” o el ícono de papelera.

El sistema pedirá confirmar la acción mediante una ventana emergente. Una vez aceptado el proceso, el número se borra de la memoria del teléfono y deja de aparecer como contacto identificado en WhatsApp.

4. Actualizar la lista en WhatsApp

Para reflejar el cambio de inmediato conviene actualizar la lista de contactos dentro de WhatsApp.

El procedimiento consiste en ir a la pestaña “Chats”, tocar el botón de “Nuevo chat” y seleccionar la opción “Actualizar”.

Con esta acción la aplicación se sincroniza nuevamente con la agenda del teléfono. El nombre eliminado desaparece y, si existe una conversación previa, solo se mostrará el número telefónico.

5. Borrar el historial de conversación

Eliminar el contacto no borra automáticamente el chat que se tuvo con esa persona.

Si se desea eliminar el historial, hay que buscar la conversación en la lista de chats. Luego se mantiene presionada la conversación hasta que aparezcan las opciones y se selecciona “Eliminar chat”.

Cómo enviar un contacto por WhatsApp

WhatsApp también permite compartir números de teléfono de manera rápida dentro de una conversación.

1. Ingresar a WhatsApp

Primero se debe abrir la aplicación en el celular o en la computadora. Luego se elige el chat o grupo donde se desea enviar el contacto.

2. Seleccionar la opción de adjuntar

En la parte inferior del chat aparece el ícono de clip, que corresponde a la función “Adjuntar”.

Al presionarlo se despliega un menú con varios tipos de archivos. Allí se debe seleccionar “Contacto”.

3. Elegir el contacto

El sistema mostrará la lista de contactos guardados en el teléfono.

El usuario puede seleccionar uno o varios contactos. Antes de enviarlos es posible confirmar la información que se compartirá, como el nombre y el número telefónico.

4. Enviar el contacto

Después de confirmar la información, se debe presionar “Enviar”.

La persona que recibe el contacto podrá ver el número directamente en el chat y tendrá la opción de guardar el contacto o iniciar una conversación.

Qué archivos se pueden compartir en WhatsApp

Además de contactos, la plataforma de Meta permite enviar varios tipos de archivos en una conversación.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Documentos como .txt, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx y .pdf de hasta 2 GB .

como .txt, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx y .pdf de hasta . Fotos y videos , ya sean tomados con la cámara del dispositivo o seleccionados desde la galería .

, ya sean tomados con la cámara del dispositivo o seleccionados desde la . Audios almacenados en el celular.

almacenados en el celular. Ubicación , que puede enviarse en tiempo real, la ubicación actual o un lugar cercano.

, que puede enviarse en tiempo real, la ubicación actual o un lugar cercano. Encuestas, que permiten a los usuarios votar entre varias opciones dentro del chat.

