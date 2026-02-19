Cómo borrar todas sus conversaciones de ChatGPT y evitar que se guarden más

Descubra el método para borrar su historial en ChatGPT y desactivar el guardado automático de conversaciones.

Si usted usa con frecuencia ChatGPT y ya no desea ver un historial saturado de conversaciones, existe una forma de eliminarlas y también de impedir que se sigan almacenando.

La plataforma de inteligencia artificial de OpenAI guarda cada chat cuando la función de historial está activa. Con el paso del tiempo, la lista puede crecer de forma considerable. Aunque no existe un botón visible para borrar todo el contenido al mismo tiempo, sí es posible eliminar cada conversación de manera individual.

¿Cómo eliminar las conversaciones de ChatGPT?

Para borrar conversaciones desde la aplicación, usted debe seguir estos pasos:

Ingrese a ChatGPT. Presione el símbolo de las dos líneas ubicado en la esquina superior izquierda. Revise el historial de conversaciones. Mantenga presionada la conversación que desea eliminar. En los tres puntos seleccione el ícono de “Eliminar”. Confirme la acción.

Con este método cada chat se borra de forma individual.

En la versión web el proceso puede variar levemente. Sin embargo, las opciones también se encuentran dentro del historial. Usted puede eliminar las conversaciones una por una.

¿Cómo puedo borrar todo mi historial en ChatGPT? Ingrese a Configuración, diríjase a Controles de datos y seleccione la opción “Eliminar todos los chats”.

¿Cómo evitar que las conversaciones se sigan almacenando?

Si usted prefiere que los chats no se guarden de manera automática, puede desactivar el historial.

Siga esta ruta:

Ingrese a su perfil. Busque la sección “Privacidad” o “Historial”. Desactive la opción que permite guardar conversaciones “Hacer referencia a las memorias guardadas”.

Al aplicar este cambio, las nuevas interacciones con la inteligencia artificial dejarán de almacenarse en su cuenta. De esta manera, usted evitará acumular cientos o miles de chats en el historial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.