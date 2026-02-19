Tecnología

Cómo borrar todas sus conversaciones de ChatGPT y evitar que se guarden más

Aprenda cómo borrar todas sus conversaciones de ChatGPT paso a paso y cómo desactivar el historial para evitar que se sigan guardando automáticamente

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Descubra el método para borrar su historial en ChatGPT y desactivar el guardado automático de conversaciones.
Descubra el método para borrar su historial en ChatGPT y desactivar el guardado automático de conversaciones. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCChatGPTOpenAI
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.