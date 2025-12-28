Cómo bloquear su computadora desde el celular en pocos pasos: guía para emergencias

Guía clara para bloquear una computadora Windows o Mac desde el celular. Aprenda a proteger su información en caso de pérdida o robo con pasos simples y rápidos.

Perder una computadora o sufrir un robo causa preocupación porque en este dispositivo se guarda información personal, académica y financiera. Tanto Google como Apple ofrecen herramientas que permiten proteger el equipo desde el celular, siempre que usted tenga la cuenta vinculada antes del incidente.

A continuación se explica cómo bloquear una computadora Windows y una MacBook de forma remota.

¿Cómo bloquear una computadora Windows desde el celular?

En Windows, Google no bloquea el equipo de manera directa como ocurre en los teléfonos. No obstante, sí permite proteger la información al cerrar la sesión y cambiar las contraseñas. Con esto se impide el acceso a correos, archivos y datos sincronizados.

Pasos:

Desde el celular, abra el navegador y entre a myaccount.google.com Inicie sesión con la Cuenta de Google usada en la computadora Entre a Seguridad Busque Tus dispositivos y seleccione Administrar dispositivos Identifique la computadora que desea proteger Toque Cerrar sesión en ese dispositivo. Con esto bloquea el acceso a Gmail, Google Drive, Chrome y otros servicios Regrese a Seguridad y cambie la contraseña de Google Revise las contraseñas guardadas en Chrome y cambie las más importantes

Importante: Google no localiza ni bloquea físicamente una computadora con Windows. Estos pasos solo restringen el acceso a la información almacenada.

¿Cómo bloquear una MacBook desde un iPhone?

En el caso de Apple, la app Buscar sí permite bloquear una MacBook de forma remota, siempre que la función estuviera activada antes de la pérdida o del robo.

Pasos:

Abra la app Buscar desde el iPhone Inicie sesión con su Apple ID Entre a Dispositivos Seleccione la MacBook Escoja Bloquear o Marcar como perdida Cree un código de bloqueo si el sistema lo solicita Agregue un mensaje y un número de contacto para mostrar en la pantalla Si no considera posible la recuperación del equipo, seleccione Borrar este dispositivo para eliminar la información

Importante: Si usted elige Borrar este dispositivo, ya no tendrá acceso al rastreo desde la app Buscar. La opción Bloquear evita que otra persona use la computadora sin el Apple ID.

La protección remota desde el celular es una acción clave ante la pérdida o el robo de una computadora. Mantener cuentas activas, contraseñas actualizadas y funciones de localización habilitadas reduce el riesgo de exposición de datos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.