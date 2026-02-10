Cómo aprovechar el sensor infrarrojo del celular y convertirlo en control remoto

Algunos celulares aún incluyen sensor infrarrojo. Esta tecnología permite controlar televisores y otros dispositivos sin usar Bluetooth.

El sensor infrarrojo es una función antigua que todavía aparece en algunos celulares modernos. Su utilidad continúa vigente. Sin embargo, muchos usuarios desconocen cómo aprovecharla.

En años anteriores, el sensor infrarrojo permitió compartir archivos entre dispositivos móviles y computadoras. Este método resultó clave antes de la llegada de tecnologías como el Bluetooth.

En la actualidad, su función principal cambió. El sensor infrarrojo permite que el celular emita señales de control remoto. De esta forma, el dispositivo puede manejar televisores y otros equipos electrónicos a distancia.

Cómo identificar si el celular tiene sensor infrarrojo

El sensor infrarrojo, también conocido como IrDA, facilita la comunicación con otros dispositivos sin cables. Además de transferir datos, permite controlar sistemas de sonido, reproductores Blu-ray y televisores.

Aunque se trata de una tecnología antigua, marcas como Xiaomi, Redmi y Huawei continúan integrándola. El objetivo principal es transformar el celular en un control remoto.

La principal limitación del sensor infrarrojo es su alcance. Cualquier objeto que se interponga puede afectar la transmisión de la señal.

Para confirmar si un celular cuenta con esta función, el usuario puede revisar el manual, consultar los ajustes del dispositivo o buscar la información en Internet.

Cómo usar el sensor infrarrojo del celular

Una vez confirmada la presencia del sensor infrarrojo, el celular puede funcionar como control remoto del televisor. Para ello, se requiere la aplicación oficial del fabricante del Smart TV.

Aplicaciones como SmartThings de Samsung, LG ThinQ de LG o IR Plus de Xiaomi permiten vincular ambos dispositivos. Estas plataformas cuentan con el respaldo de las marcas.

También es necesario que el televisor y el celular estén conectados a la misma red WiFi.

Después de la vinculación, la pantalla guía al usuario para subir o bajar el volumen, cambiar canales o encender y apagar el televisor.

El sensor infrarrojo también permite controlar Alexa. En este caso, se necesita un control remoto especial que se adquiere en tiendas como Amazon o Mercado Libre. El asistente de voz envía la señal al control y ejecuta la acción solicitada.

Aunque dejó de ser común en los teléfonos actuales, el sensor infrarrojo puede resolver imprevistos cuando falla el Bluetooth o cuando se pierde el control remoto del televisor.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.