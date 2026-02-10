Tecnología

Cómo aprovechar el sensor infrarrojo del celular y convertirlo en control remoto

Esta función poco conocida permite transformar el celular en un control remoto y manejar televisores, equipos de sonido y asistentes de voz

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Guía práctica para convertir su celular en un control remoto funcional para distintos tipos de televisores.
Algunos celulares aún incluyen sensor infrarrojo. Esta tecnología permite controlar televisores y otros dispositivos sin usar Bluetooth. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcelularinfrarrojo
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.