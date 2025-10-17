Tecnología

¿Cómo ahorrar batería en su iPhone? Conozca estas configuraciones

Descubra los 6 ajustes esenciales para que su iPhone consuma menos energía y funcione por más tiempo. Active estas funciones y note la diferencia

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Con estos ajustes sencillos, su iPhone consumirá menos energía y mantendrá mejor la salud de la batería.
Con estos ajustes sencillos, su iPhone consumirá menos energía y mantendrá mejor la salud de la batería. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCiPhoneBatería
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.