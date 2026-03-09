Cómo activar el ‘modo sirena dorada’ en WhatsApp y cambiar el ícono de la aplicación

El 'modo sirena dorada' en WhatsApp consiste en cambiar el ícono de la app con Nova Launcher mediante una imagen personalizada.

Muchas personas buscan activar el llamado “modo sirena dorada” en WhatsApp para personalizar el ícono de la aplicación con una imagen inspirada en esta criatura mitológica. Se trata de un cambio visual que no altera las funciones del servicio de mensajería.

Este ajuste consiste en reemplazar el logo de WhatsApp por una imagen de una sirena dorada. El cambio se realiza mediante una aplicación externa conocida como launcher. Uno de los más utilizados es Nova Launcher.

Las sirenas forman parte de la mitología popular. Se describen como mujeres con cola de pez que habitan en el mar. La tradición indica que su canto atrae a los marinos, su figura combina belleza y peligro. También simboliza el misterio del océano. Por esta razón, algunas personas eligen este personaje para personalizar el ícono de la aplicación.

Es importante aclarar que este “modo” no es una función oficial de WhatsApp. El cambio solo afecta la apariencia del ícono. Las herramientas de mensajería, chats y llamadas permanecen iguales.

Cómo activar el ‘modo sirena dorada’ en WhatsApp

Para aplicar esta personalización, el proceso requiere tres pasos.

1. Conseguir la imagen

Primero necesita una imagen de sirena dorada en formato PNG con fondo transparente. Puede descargarla desde Internet o crearla con herramientas de inteligencia artificial. La imagen debe guardarse en la galería del teléfono.

2. Instalar Nova Launcher

Luego debe descargar Nova Launcher desde la tienda Play Store. Después de instalarlo, el sistema solicita elegirlo como lanzador predeterminado. Esta opción permite modificar la apariencia de la pantalla principal y los íconos de las aplicaciones.

3. Cambiar el ícono de WhatsApp

El siguiente paso consiste en editar el ícono.

Mantenga presionado el ícono de WhatsApp durante dos segundos en la pantalla principal. Aparecerá un menú con la opción “Editar”. Luego pulse nuevamente sobre el logo.

El sistema abrirá un menú adicional. Allí debe elegir “Aplicaciones” y después “Fotos” o “Galería”. Seleccione la imagen de la sirena dorada guardada en el teléfono. Ajuste el tamaño según su preferencia y presione “Listo”.

Tras completar el proceso, el nuevo ícono personalizado reemplaza al original en la pantalla del dispositivo.

Qué es un launcher y para qué sirve

Las aplicaciones como Nova Launcher se conocen como launchers o lanzadores. Su función consiste en modificar la interfaz principal del teléfono.

Estos programas permiten cambiar fuentes, fondos de pantalla, widgets e íconos de las aplicaciones. También facilitan reorganizar los elementos de la pantalla.

Un launcher puede modificar el aspecto visual del sistema. Por ejemplo, un dispositivo Samsung puede adoptar una apariencia similar a la de otros modelos o incluso a la de un iPhone.

La mayoría de los lanzadores incluye tres elementos básicos. El primero es el escritorio donde aparecen íconos y widgets. El segundo es el dock inferior, donde se colocan aplicaciones frecuentes. El tercero es el cajón de aplicaciones, que reúne todas las herramientas instaladas.

Nova Launcher es una aplicación de terceros. No pertenece a Meta, empresa responsable de WhatsApp, Facebook e Instagram.

Por esa razón, el launcher solo puede modificar elementos visuales. No tiene acceso a funciones internas de la plataforma de mensajería.

Cómo volver al ícono original de WhatsApp

Si desea eliminar la personalización, el proceso es sencillo.

Solo necesita desinstalar Nova Launcher desde la Play Store o desde la configuración del teléfono. Cuando el lanzador se elimina, el sistema restaura automáticamente la apariencia original del dispositivo.

El ícono de WhatsApp vuelve a mostrarse con el diseño oficial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.