Así puede activar el ‘modo capibara’ en WhatsApp en febrero de 2026

El 'modo Capibara' en WhatsApp es un cambio estético que sustituye el logo de la app con ayuda de Nova Launcher en teléfonos Android.

El llamado “modo capibara” en WhatsApp permite cambiar el ícono de la aplicación por una imagen alusiva a este animal. Se trata de una modificación estética, ajena a la plataforma oficial, que se realiza mediante un programa externo conocido como launcher.

La personalización genera interés entre usuarios que buscan diferenciar la apariencia de su teléfono. El cambio no altera funciones internas de WhatsApp ni habilita herramientas adicionales. Solo sustituye el logo visible en la pantalla de inicio del dispositivo.

El capibara es el roedor más grande del mundo. Es originario de América del Sur y suele habitar zonas cercanas a ríos, pantanos y praderas inundadas. En los últimos años ganó notoriedad global por su comportamiento tranquilo y sociable, lo que impulsó su presencia en redes sociales y contenidos digitales.

Cambio visual sin respaldo oficial

El “modo capibara” no corresponde a una versión autorizada por Meta, empresa que gestiona WhatsApp, Facebook e Instagram. El ajuste se limita al ícono de la aplicación y se concreta mediante Nova Launcher, una app de terceros disponible para dispositivos Android.

Los launchers permiten modificar la interfaz principal del teléfono. Facilitan cambios en tipografías, fondos, widgets y logotipos de aplicaciones ya instaladas. En este caso, la herramienta solo interviene en la apariencia externa de WhatsApp.

Para aplicar el cambio, la persona usuaria debe contar con una imagen del capibara en formato PNG, preferiblemente con fondo transparente. Esta imagen puede descargarse de Internet o generarse con inteligencia artificial.

Pasos para activar el ‘modo capibara’ en WhatsApp

Quienes deseen aplicar esta personalización en febrero de 2026 deben seguir este procedimiento:

Descargar una imagen de capibara: La imagen debe guardarse en la galería del teléfono. Se recomienda el formato PNG con fondo transparente. Instalar Nova Launcher: La aplicación se descarga desde Play Store. Luego se configura como lanzador predeterminado del dispositivo para habilitar los cambios visuales. Editar el ícono de WhatsApp: En la pantalla de inicio, se mantiene presionado el ícono de WhatsApp durante dos segundos. En el menú emergente se selecciona la opción Editar. Después se toca el logo, se elige Fotos o Galería y se selecciona la imagen del capibara. El tamaño se ajusta según preferencia y se confirma el cambio.

Tras completar el proceso, el nuevo ícono reemplaza al original en la pantalla principal del celular.

Cómo funcionan los launchers en Android

Las aplicaciones tipo launcher permiten personalizar la experiencia visual del sistema operativo Android. Ofrecen opciones que no vienen activadas de fábrica, como la reorganización de íconos, estilos de letra y apariencia general del dispositivo.

La mayoría de estos sistemas se estructura en tres partes. Incluyen las pantallas de escritorio, donde se colocan íconos y widgets. Incorporan un dock inferior para aplicaciones de uso frecuente. También cuentan con un cajón de aplicaciones, donde se agrupan todas las herramientas instaladas.

Un launcher incluso puede simular la apariencia de otros fabricantes de teléfonos o sistemas operativos.

Nova Launcher es una aplicación de terceros. No cuenta con garantía ni soporte de Meta. Por esta razón, el único cambio posible en WhatsApp se limita al aspecto del ícono, como color, forma o tamaño.

No se modifican chats, funciones de mensajería ni configuraciones internas de la app.

Cómo revertir el cambio del ícono

Para volver al logo original de WhatsApp, el proceso es sencillo. Basta con desinstalar Nova Launcher desde la Play Store o desde la configuración del teléfono.

Al eliminar el launcher, el sistema restaura de forma automática la configuración visual original o el lanzador que estuviera activo previamente.

