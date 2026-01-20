Cómo activar el ‘modo unicornio blanco’ en WhatsApp y cambiar el ícono de la aplicación

WhatsApp permite cambiar su ícono por un unicornio blanco usando Nova Launcher. El proceso es simple y no afecta las funciones internas de la app.

El llamado “modo unicornio blanco” de WhatsApp permite modificar el ícono de la aplicación por una imagen alusiva a este personaje de fantasía. No se trata de una función oficial.

Esta personalización gana popularidad entre personas aficionadas a la fantasía. El ajuste solo impacta el logo visible en la pantalla del teléfono. Las conversaciones, llamadas y demás herramientas de WhatsApp mantienen su operación habitual.

El unicornio es una criatura mitológica asociada con la pureza y la libertad. En la tradición occidental suele representarse como un caballo blanco con un cuerno en espiral en la frente. Esa simbología explica el interés por trasladar su imagen al entorno visual del celular.

Este “modo” no forma parte de las opciones de Meta, empresa responsable de WhatsApp, Facebook e Instagram. El ajuste se limita al ícono gracias a una aplicación de terceros llamada Nova Launcher.

Los launchers permiten modificar la interfaz principal de los teléfonos Android. Con estas herramientas es posible cambiar fuentes, fondos de pantalla, widgets y logotipos de aplicaciones ya instaladas.

Para aplicar el “modo unicornio blanco”, la persona usuaria necesita contar con una imagen en formato PNG, preferiblemente con fondo transparente. La ilustración puede descargarse de Internet o generarse con inteligencia artificial.

Cómo activar el “modo unicornio blanco” en WhatsApp

Para realizar la personalización es necesario seguir una serie de pasos concretos:

Descargar una imagen de unicornio blanco en formato PNG y guardarla en la galería del teléfono.

en formato PNG y guardarla en la galería del teléfono. Instalar Nova Launcher desde la tienda Play Store. Luego se debe establecer como lanzador predeterminado del dispositivo.

desde la tienda Play Store. Luego se debe establecer como lanzador predeterminado del dispositivo. Volver a la pantalla de inicio y mantener presionado el ícono de WhatsApp durante dos segundos.

durante dos segundos. Seleccionar la opción Editar . Luego tocar nuevamente el ícono.

. Luego tocar nuevamente el ícono. Elegir Aplicaciones y después Fotos o Galería .

y después o . Seleccionar la imagen del unicornio. Ajustar el tamaño según la preferencia.

Presionar Listo para confirmar el cambio.

Tras completar el proceso, el nuevo ícono reemplaza al logo tradicional de WhatsApp en la pantalla principal.

Qué es Nova Launcher y cómo funciona

Nova Launcher es un lanzador de terceros que permite modificar el diseño visual del sistema Android. Ofrece opciones avanzadas de personalización que no vienen incluidas de fábrica.

Con este tipo de aplicaciones se pueden reorganizar escritorios, cambiar estilos de letra, modificar el dock inferior y alterar los íconos de cada app. Incluso es posible simular la apariencia visual de otros fabricantes o sistemas operativos.

La mayoría de los launchers se estructura en tres componentes. El primero corresponde a las pantallas de escritorio. El segundo es el dock, donde se colocan las aplicaciones más usadas. El tercero es el cajón de aplicaciones, que agrupa todas las herramientas instaladas.

Nova Launcher no cuenta con el respaldo de Meta. Por esa razón, la modificación se limita únicamente al aspecto visual del ícono.

Cómo volver al ícono original de WhatsApp

Revertir el cambio resulta sencillo. La persona usuaria solo debe desinstalar Nova Launcher desde la Play Store o desde la configuración del teléfono.

Al eliminar el launcher, el sistema restaura de forma automática la interfaz anterior. El ícono original de WhatsApp vuelve a mostrarse sin necesidad de ajustes adicionales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.