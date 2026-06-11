Tecnología

Cómo activar el ‘modo Selección de México’ en WhatsApp y personalizar el ícono de la aplicación

La fiebre mundialista también llegó a los teléfonos celulares. Descubra cómo personalizar WhatsApp con una imagen inspirada en la Selección de México

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Por La Nación / Argentina / GDA y Silvia Ureña Corrales
El llamado modo Selección de México permite cambiar el ícono de WhatsApp por una imagen alusiva al combinado mexicano sin alterar las funciones de la app.
El llamado modo Selección de México permite cambiar el ícono de WhatsApp por una imagen alusiva al combinado mexicano sin alterar las funciones de la app. (ChatGPT/Generada con IA)







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La Nación / Argentina / GDA

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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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