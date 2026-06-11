Cómo activar el ‘modo Selección de México’ en WhatsApp y personalizar el ícono de la aplicación

El llamado modo Selección de México permite cambiar el ícono de WhatsApp por una imagen alusiva al combinado mexicano sin alterar las funciones de la app.

Los aficionados al fútbol buscan nuevas formas de mostrar su apoyo a la Selección de México. Una de ellas consiste en activar el llamado “modo Selección de México” en WhatsApp, una personalización visual que permite modificar el ícono de la aplicación con una imagen relacionada con el combinado mexicano.

Se trata de un cambio meramente estético. No forma parte de las funciones oficiales de WhatsApp y tampoco altera las herramientas de mensajería, llamadas o videollamadas.

Esta personalización solo modifica la apariencia del acceso directo de la aplicación en la pantalla principal del teléfono.

¿Qué es el ‘modo Selección de México’ en WhatsApp?

El llamado modo Selección de México consiste en sustituir el logotipo tradicional de WhatsApp por una imagen alusiva al equipo nacional mexicano.

Los usuarios pueden elegir fotografías del uniforme, el escudo, los colores verde, blanco y rojo o cualquier diseño relacionado con la selección.

Para realizar este ajuste se utiliza una aplicación de personalización conocida como Nova Launcher.

Cómo activar el ‘modo Selección de México’ en WhatsApp

1. Buscar una imagen de la Selección de México

El primer paso consiste en conseguir una imagen en formato PNG con fondo transparente.

La fotografía puede descargarse desde Internet o generarse mediante herramientas de inteligencia artificial.

Es importante guardar el archivo en la galería del dispositivo antes de iniciar el proceso.

2. Descargar Nova Launcher

Después debe ingresar a la Play Store y descargar Nova Launcher.

Una vez instalada la aplicación, es necesario configurarla como lanzador predeterminado del teléfono para habilitar las opciones de personalización.

3. Cambiar el ícono de WhatsApp

Diríjase a la pantalla principal donde se encuentra WhatsApp.

Mantenga presionado el ícono durante unos segundos hasta que aparezca el menú de opciones.

Seleccione “Editar”.

Luego pulse sobre el logo de WhatsApp que aparece en la ventana emergente.

Elija la opción para acceder a la galería de imágenes y seleccione la fotografía de la Selección de México que guardó previamente.

Ajuste el tamaño según su preferencia y confirme los cambios.

Al finalizar el proceso, el nuevo diseño reemplazará al ícono tradicional de WhatsApp.

Un sencillo cambio visual permite personalizar el ícono de WhatsApp con elementos alusivos a México y al Mundial de fútbol. (ChatGPT/Generada con IA)

Qué es Nova Launcher

Nova Launcher pertenece a la categoría de aplicaciones conocidas como launchers o lanzadores.

Estas herramientas permiten modificar distintos aspectos visuales de Android, incluidos los íconos, fondos de pantalla, widgets y estilos de letra.

Su objetivo es ofrecer una experiencia más personalizada sin alterar el funcionamiento de las aplicaciones instaladas.

Aspectos que debe tomar en cuenta

Nova Launcher es una aplicación de terceros.

No cuenta con respaldo oficial de Meta, empresa propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram.

Por esa razón, el único cambio que realiza sobre WhatsApp es visual y no afecta las funciones internas de la plataforma.

Cómo volver al ícono original de WhatsApp

Si desea restaurar el diseño tradicional de WhatsApp, puede eliminar la personalización desde Nova Launcher o desinstalar la aplicación.

Una vez completado el proceso, el sistema recuperará la apariencia original del ícono.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.