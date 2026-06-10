Tecnología

Cómo activar el ‘modo mundial’ en WhatsApp y cambiar el ícono por un balón de fútbol

Muchos aficionados al fútbol buscan personalizar WhatsApp con un diseño alusivo al Mundial. Conozca el procedimiento para cambiar el ícono de la aplicación en pocos pasos

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Por La Nación / Argentina / GDA y Silvia Ureña Corrales
El modo mundial de WhatsApp consiste en cambiar el ícono de la aplicación con un diseño del planeta mediante una herramienta de personalización.
El modo mundial de WhatsApp consiste en cambiar el ícono de la aplicación con un diseño del planeta mediante una herramienta de personalización. (ChatGPT/Generada con IA)







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La Nación / Argentina / GDA

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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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