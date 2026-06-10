Cómo activar el ‘modo mundial’ en WhatsApp y cambiar el ícono por un balón de fútbol

El modo mundial de WhatsApp consiste en cambiar el ícono de la aplicación con un diseño del planeta mediante una herramienta de personalización.

Algunas personas buscan activar el llamado “modo mundial” en WhatsApp para darle una apariencia diferente a la aplicación. Esta personalización consiste en reemplazar el ícono tradicional por una imagen inspirada en un balón de fútbol o la Trionda la oficial del torneo.

Es importante aclarar que este supuesto modo no forma parte de las funciones oficiales de WhatsApp. Se trata de una modificación estética que solo cambia la apariencia del acceso directo de la aplicación en la pantalla principal del teléfono.

Para realizar el ajuste, los usuarios suelen recurrir a Nova Launcher, una herramienta que permite modificar la interfaz visual de dispositivos Android.

Qué es el ‘modo mundial’ en WhatsApp

El llamado “modo mundial” es una personalización visual que sustituye el logotipo verde de WhatsApp por una imagen relacionada con el planeta o con la idea de conectividad global.

La modificación no cambia las herramientas de mensajería. Tampoco añade funciones nuevas. El único cambio ocurre en el aspecto visual del ícono.

Por esa razón, los chats, llamadas, videollamadas y configuraciones permanecen exactamente igual.

Cómo activar el ‘modo mundial’ en WhatsApp

1. Conseguir una imagen del balón

El primer paso consiste en obtener una imagen en formato PNG con fondo transparente.

La ilustración puede mostrar la Trionda o un balón de fútbol tradicional.

La imagen puede descargarse desde Internet o generarse con herramientas de inteligencia artificial.

2. Instalar Nova Launcher

Después debe descargar Nova Launcher desde la Play Store.

Una vez instalada la aplicación, es necesario establecerla como lanzador predeterminado del dispositivo para habilitar las opciones de personalización.

3. Cambiar el ícono de WhatsApp

Desde la pantalla principal, mantenga presionado el ícono de WhatsApp durante unos segundos.

Luego seleccione la opción “Editar”.

Pulse nuevamente sobre el logo actual y elija la opción para acceder a las fotografías almacenadas en el dispositivo.

Busque la imagen del planeta previamente guardada.

Ajuste el tamaño según sus preferencias y confirme los cambios.

Al finalizar el proceso, el nuevo diseño reemplazará al ícono tradicional de WhatsApp.

Cómo funcionan los launchers en Android

Los launchers son aplicaciones que permiten modificar la apariencia general del sistema operativo.

Estas herramientas ofrecen opciones para cambiar íconos, fondos de pantalla, widgets y estilos de letra.

También permiten reorganizar la pantalla de inicio y personalizar diversos elementos visuales del dispositivo.

Gracias a estas funciones, cada usuario puede adaptar la apariencia de su teléfono según sus gustos.

Aspectos que debe tomar en cuenta

Nova Launcher es una aplicación de terceros.

No cuenta con respaldo oficial de Meta, empresa propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram.

Por esa razón, la personalización se limita a elementos visuales y no afecta el funcionamiento interno de la plataforma.

Cómo volver al ícono original de WhatsApp

Si desea eliminar el modo mundial, basta con restaurar la configuración original del launcher o desinstalar Nova Launcher.

Tras completar ese proceso, el sistema recupera automáticamente el diseño predeterminado del teléfono y el ícono oficial de WhatsApp vuelve a aparecer en la pantalla principal.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.