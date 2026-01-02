Cómo activar el modo ‘no molestar’ en su correo y desconectarse del trabajo durante vacaciones

Las funciones de 'no molestar' y respuesta automática ayudan a controlar el correo laboral mientras usted está de vacaciones.

Salir de vacaciones no siempre significa dejar atrás el trabajo. Para muchas personas, el descanso se interrumpe por correos laborales, alertas constantes y mensajes que llegan en cualquier momento del día.

Aunque usted no esté en la oficina, la bandeja de entrada continúa activa. Esa situación provoca que muchas personas lean y respondan mensajes que pueden esperar, incluso durante su tiempo libre.

Los principales servicios de correo electrónico incluyen funciones para reducir notificaciones, automatizar respuestas y limitar interrupciones digitales. Estas herramientas permiten desconectarse sin necesidad de avisar contacto por contacto.

A continuación, conozca cómo activar el modo “no molestar” y la respuesta automática en Gmail y Outlook para disfrutar las vacaciones con mayor tranquilidad.

Cómo activar el modo ‘no molestar’ en Outlook

El proceso en Outlook resulta sencillo y rápido.

Usted debe ingresar a Configuración y desplazarse hasta la sección Notificaciones. Luego, seleccione la opción No molestar. El sistema permite elegir la duración del modo, como mantenerlo activo hasta desactivarlo, por una hora o hasta el día siguiente.

Una vez seleccionada la opción, las notificaciones de correos dejan de aparecer en el dispositivo.

Cómo desactivar notificaciones en Gmail

En Gmail, el control de alertas se gestiona desde la configuración de la cuenta.

Usted debe ingresar a Configuración, buscar el apartado Notificaciones y elegir entre recibir notificaciones de todos los correos, solo los de prioridad alta o ninguno. Al seleccionar Ninguno, el sistema evita que lleguen alertas al celular.

Esta opción reduce distracciones sin afectar la recepción de mensajes en la bandeja de entrada.

Respuesta automática para avisar que está de vacaciones

Tanto Gmail como Outlook incluyen la función de respuesta automática. Esta herramienta informa a los contactos que usted no se encuentra disponible.

Para activarla, debe ingresar a la configuración del correo y seleccionar Respuesta automática. El sistema permite definir la fecha de inicio y finalización del mensaje.

También se puede agregar un asunto y un texto donde se indique que los correos se atenderán al regresar de vacaciones. La respuesta puede enviarse a todos los contactos o a un grupo específico.

Un ajuste manual al regresar

En ambos servicios, el modo “no molestar” y la respuesta automática se desactivan de forma manual. Por eso, al volver a la rutina laboral, usted debe revisar la configuración para restablecer las notificaciones.

Estas funciones permiten mantener el control del correo electrónico y proteger el tiempo de descanso sin desconectarse por completo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.