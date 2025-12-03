¿Cómo abrir el portal secreto de Stranger Things en Google? Así puede verlo antes de que desaparezca

El buscador activó un diseño oculto por Stranger Things. Este es el paso a paso para encontrarlo antes de que desaparezca.

El buscador de Google sorprendió con un homenaje oculto a Stranger Things, en celebración del estreno de su quinta temporada en Netflix. El diseño interactivo se activó en el buscador durante el fin de semana del estreno y transporta a los usuarios al Upside Down, el mundo paralelo de la famosa serie.

Esta animación especial se puede activar fácilmente desde cualquier navegador. Pero debe apurarse: es una función temporal que podría desaparecer en pocos días.

¿Cómo activar el diseño especial de Stranger Things en Google?

Para acceder a este efecto, basta con escribir Stranger Things en Google desde su celular, computadora o tablet. En la parte superior de la pantalla aparece un dado con más de 15 caras, inspirado en el juego Calabozos y Dragones, uno de los símbolos clave de la serie.

Al tocar el dado, la pantalla se voltea como si el usuario entrara al famoso Upside Down. Este efecto simula la apertura de un portal hacia el universo oscuro que rodea a personajes como Once, Mike, Will, Dustin y Lucas.

Este tipo de animaciones no son nuevas en el buscador. Google las lanza para destacar lanzamientos o celebraciones especiales. Sin embargo, su disponibilidad suele ser limitada, por lo que conviene activarla lo antes posible.

¿Cuántos episodios tendrá la última temporada de Stranger Things?

La quinta y última temporada estará compuesta por 8 episodios divididos en tres volúmenes. Netflix ya confirmó las fechas de estreno de cada parte, y aquí las presentamos de forma detallada:

Volumen 1 - 26 de noviembre de 2025:

Episodio 1: La misión (1 hora, 8 minutos)

(1 hora, 8 minutos) Episodio 2: La desaparición de… (54 minutos)

(54 minutos) Episodio 3: La trampa de Turnbow (1 hora, 6 minutos)

(1 hora, 6 minutos) Episodio 4: Hechicero (1 hora, 23 minutos)

Volumen 2 - 25 de diciembre de 2025:

Episodio 5: Electrochoque

Episodio 6: La huida de Camazotz

Episodio 7: El puente

Volumen 3 - 31 de diciembre de 2025:

Episodio 8: The Rightside Up

El capítulo final podría proyectarse en cines de Estados Unidos, según adelantaron medios internacionales. No obstante, el efecto especial de Google se encuentra disponible a nivel mundial, incluyendo países como México y Costa Rica.

Este gesto marca la despedida de la serie, que atrajo a millones de seguidores desde su estreno en 2016. El detalle en el buscador representa una última oportunidad para interactuar con el universo de Stranger Things antes de su desenlace definitivo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.