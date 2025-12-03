Tecnología

¿Cómo abrir el portal secreto de Stranger Things en Google? Así puede verlo antes de que desaparezca

Google lanzó un diseño especial para celebrar la nueva temporada de Stranger Things. Este es el truco para activarlo en su pantalla

Por El Universal / México / GDA
El buscador activó un diseño oculto por Stranger Things. Este es el paso a paso para encontrarlo antes de que desaparezca.
El buscador activó un diseño oculto por Stranger Things. Este es el paso a paso para encontrarlo antes de que desaparezca. (Netflix/Netflix)







