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Códigos de ‘Free Fire’ junio 2026: lista actualizada para conseguir recompensas gratis

Descubra cuáles son los códigos que todavía entregan recompensas en ‘Free Fire’ durante junio de 2026 y conozca los objetos que podría obtener sin gastar diamantes

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Por O Globo / Brasil / GDA
Los jugadores de 'Free Fire' disponen de nuevos codiguins en junio de 2026 para reclamar recompensas gratuitas dentro del battle royale.
Los jugadores de 'Free Fire' disponen de nuevos codiguins en junio de 2026 para reclamar recompensas gratuitas dentro del battle royale. (Free Fire /Free Fire)







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