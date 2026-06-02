Códigos de ‘Free Fire’ junio 2026: lista actualizada para conseguir recompensas gratis

Los jugadores de 'Free Fire' disponen de nuevos codiguins en junio de 2026 para reclamar recompensas gratuitas dentro del battle royale.

Los códigos de Free Fire, conocidos por la comunidad como codiguins, continúan como una de las alternativas más buscadas por los jugadores que desean obtener recompensas sin gastar dinero. Durante junio de 2026, la desarrolladora Garena mantiene una serie de claves que permiten acceder a artículos exclusivos dentro del popular battle royale disponible para Android y iPhone (iOS).

Entre las recompensas más atractivas destacan skins, emotes, cajas de botín y elementos de personalización, objetos que normalmente requieren diamantes para su adquisición.

Lista de códigos activos de ‘Free Fire’ en junio de 2026

Según la actualización más reciente del 1 de junio de 2026, estos son algunos de los codiguins disponibles:

4N8M2XL9R1G3

H8YC4TN6VKQ9

FF6YH3BFD7VT

B1RK7C5ZL8YT

4ST1ZTBZBRP9

BR43FMAPYEZZ

UPQ7X5NMJ64V

S9QK2L6VP3MR

FFR4G3HM5YJN

6KWMFJVMQQYG

FZ5X1C7V9B2N

FT4E9Y5U1I3O

FP9O1I5U3Y2T

FM6N1B8V3C4X

FA3S7D5F1G9H

FK3J9H5G1F7D

FU1I5O3P7A9S

F7F9A3B2K6G8

FE2R8T6Y4U1I

Los códigos suelen tener disponibilidad limitada. Por esa razón, los usuarios deben intentar activarlos lo antes posible para evitar que expiren o alcancen su límite de uso.

¿Qué son los codiguins de ‘Free Fire’?

Los códigos de resgate de Free Fire consisten en combinaciones de entre 12 y 16 caracteres formadas por letras mayúsculas y números. Estas claves se distribuyen periódicamente mediante creadores de contenido relacionados con el juego y plataformas especializadas.

Su objetivo es incentivar la participación de la comunidad mediante recompensas gratuitas que pueden mejorar la experiencia dentro del título.

Entre los premios más frecuentes aparecen:

Skins para armas.

Emotes exclusivos.

Cajas de loot.

Objetos de personalización.

Otros artículos especiales para la cuenta.

No todos los códigos funcionan bajo las mismas condiciones. Algunos tienen una cantidad determinada de usos y dejan de estar disponibles cuando alcanzan ese límite.

Otros son conocidos como los infinitos. Estas claves pueden utilizarse durante más tiempo y por una mayor cantidad de jugadores. Sin embargo, las recompensas asociadas suelen ser más básicas que las ofrecidas por los códigos promocionales limitados.

Los listados de códigos se actualizan con frecuencia durante el mes, por lo que los jugadores acostumbran revisar nuevas publicaciones para conocer las claves más recientes.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.