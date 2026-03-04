Códigos de ‘Free Fire’ en marzo del 2026: lista actualizada para obtener recompensas gratis

Revise los códigos activos de 'Free Fire' en marzo del 2026 y aprenda cómo canjear recompensas gratuitas dentro del battle royale.

Los códigos de Free Fire se convirtieron en una de las formas más buscadas por los jugadores para obtener recompensas sin gastar dinero dentro del popular battle royale de Garena. Estas claves permiten desbloquear skins, emotes y cajas de loot que normalmente requieren diamantes, la moneda premium del juego.

Estos códigos funcionan como secuencias especiales que el jugador puede ingresar en el sitio oficial del juego. Al activarlos, el sistema entrega recompensas gratuitas que aparecen en la cuenta del usuario dentro del juego.

A continuación se detalla la lista de códigos disponibles durante marzo del 2026 para Free Fire en dispositivos Android y iPhone (iOS). La recopilación se actualiza de forma periódica con nuevos códigos que Garena o creadores de contenido liberan para la comunidad.

¿Qué son los códigos de ‘Free Fire’?

Los códigos de rescate de Free Fire consisten en combinaciones de entre 12 y 16 caracteres. Incluyen letras mayúsculas y números. Influenciadores del juego o páginas especializadas suelen compartirlos para incentivar la participación de la comunidad.

Al utilizar un código válido, el jugador obtiene recompensas gratuitas dentro del juego. Entre los premios más comunes aparecen skins de armas, cajas de botín o emotes.

Algunos códigos tienen uso limitado y se agotan rápido. Otros se conocen como “códigos infinitos”, que permiten más redenciones. Estos últimos suelen ofrecer recompensas básicas, pero permanecen disponibles por más tiempo.

Lista de códigos activos de ‘Free Fire’ (marzo del 2026)

Estos son algunos códigos disponibles durante marzo del 2026 para reclamar recompensas dentro del juego:

4N8M2XL9R1G3

FU1I5O3P7A9S

S9QK2L6VP3MR

FP9O1I5U3Y2T

B1RK7C5ZL8YT

FZ5X1C7V9B2N

FFR4G3HM5YJN

6KWMFJVMQQYG

F7F9A3B2K6G8

BR43FMAPYEZZ

H8YC4TN6VKQ9

FK3J9H5G1F7D

FA3S7D5F1G9H

UPQ7X5NMJ64V

FJI4GFE45TG5

4ST1ZTBZBRP9

FM6N1B8V3C4X

B6QV3LMK1TP

FT4E9Y5U1I3O

FF6YH3BFD7VT

FL2K6J4H8G5F

Códigos expirados en marzo del 2026

Algunos códigos dejaron de funcionar durante el año. Estos ya no permiten reclamar recompensas dentro del juego:

FFB2GH3KJL56

FF5B6YUHBVF3

FF7TRD2SQA9F

FF8HG3JK5L0P

FFCMCPSJ99S3

FF9MJ31CXKRG

XZJZE25WEFJJ

FFIC33NTEUKA

ZZZ76NT3PDSH

YW2B64F7V8DHJM5

VQRB39SHXW10IM8

Cómo canjear los códigos de ‘Free Fire’

El proceso para activar un código de Free Fire se realiza desde el portal oficial del juego. El procedimiento funciona tanto en computadora como en celular.

Ingrese al sitio oficial de recompensas de Free Fire: https://reward.ff.garena.com/en Inicie sesión con su cuenta vinculada a Facebook, VK, X, Google o Apple. Copie uno de los códigos disponibles. Péguelo en el espacio correspondiente y seleccione “Confirmar”.

Después de completar el proceso, las recompensas aparecen en el Cofre del juego, dentro del lobby. El sistema puede tardar hasta 24 horas en entregar los premios.

Garena aclara que los códigos no funcionan con cuentas de invitado. El jugador debe vincular su perfil a una red social para completar el canje.

Además, cada código tiene tiempo de validez limitado. Algunos permanecen activos solo por horas o días. Por esta razón, varios pueden aparecer como expirados al momento de intentar utilizarlos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.