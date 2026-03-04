Tecnología

Códigos de ‘Free Fire’ en marzo del 2026: lista actualizada para obtener recompensas gratis

Los jugadores de ‘Free Fire’ pueden reclamar skins, emotes y cajas gratis con estos códigos disponibles en marzo del 2026

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Free Fire cuenta con códigos activos en febrero de 2026. Estos códigos ofrecen recompensas gratuitas y deben canjearse antes de su vencimiento.
Revise los códigos activos de 'Free Fire' en marzo del 2026 y aprenda cómo canjear recompensas gratuitas dentro del battle royale. (Free Fire/Garena)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGFree Fire
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.