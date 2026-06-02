Códigos Clash Royale para junio 2026: así puede obtener emotes y recompensas gratis

Los jugadores de Clash Royale aún pueden reclamar emotes y artículos especiales mediante códigos vigentes durante junio de 2026.

Los códigos y QR Codes de Clash Royale permiten reclamar emotes, decoraciones, marcos de banner y otras recompensas gratuitas. La desarrolladora Supercell distribuye estos beneficios durante eventos especiales y actualizaciones del popular juego de estrategia.

Los artículos obtenidos mediante estos códigos ayudan a fortalecer la experiencia dentro del juego. Además, facilitan el progreso de los jugadores mientras buscan mejorar su mazo, desbloquear unidades y avanzar en las partidas.

El proceso de canje es sencillo. Sin embargo, los códigos suelen estar disponibles por tiempo limitado. Por esa razón, conviene utilizarlos lo antes posible.

Códigos activos de Clash Royale en junio de 2026

Supercell publica estos códigos en sus canales oficiales y en la Supercell Store. Los jugadores pueden copiarlos y canjearlos desde la tienda oficial en store.supercell.com/es/clashroyale o directamente desde el juego.

Según la actualización del 1 de junio de 2026, estos son los códigos disponibles:

MINIONHORDE! : emote Minion Horde.

: emote Minion Horde. ROYALEAFFAIR : emote Royale Affair.

: emote Royale Affair. FIREANDICE!! : decoración de banner Ember Escape y marco de banner Firestorm.

: decoración de banner Ember Escape y marco de banner Firestorm. TRUSTYTURRET : emote Mosquetera Heroica.

: emote Mosquetera Heroica. WHENHOGSFLY! : emote de los Cerdos Reales Voladores.

: emote de los Cerdos Reales Voladores. REINABARRIGA: conjunto de banners Dragón Roncador.

Códigos de creador activos en Clash Royale

Además de los códigos promocionales, Clash Royale cuenta con códigos de creador. Estos no entregan recompensas gratuitas. Su función consiste en apoyar económicamente a creadores de contenido afiliados.

Para utilizarlos, el jugador debe ingresar a la tienda del juego y localizar la sección “Apoye a un creador de contenido”. Después debe introducir el código correspondiente. Una pequeña parte de las compras realizadas se destina al creador seleccionado.

Los códigos de creador disponibles son:

adda, alvaro845, angskot, anikilo, ark, artube, ashbs, ashtax, aurum, avi, axael, bash, beak, bigspin, brocast, brunoclash, bt1, carbonfin, chicken, chiefavalon, clashjo, corrupt, cos, cptnben, crux, cwa, deckshop, decow, doluk, dougie, drekzenn, echo, elchiki, ferre, fullfrontage, galadon, garotas, godson, gouloulou, grax, heybrother, itzu, joe, judo, june, kairos, kash, klaus, lex, lukas, mbf, molight, molt, moose, morten, nana, nat, nery, ninja, oj, ouah, oyungemisi, puuki, rey, romain, royaleapi, rozetmen, shane, shelbi, sidekick, sirtag, skullcrusher, spanser, spiuk, stats, sun, surgicalgoblin, suzie, trymacs, vinho, wikibarbar, withzack, yde, yosoyrick, zmot y zsomac.

Cómo canjear los códigos de Clash Royale

Para reclamar las recompensas disponibles, el usuario debe acceder a la Supercell Store o utilizar las opciones habilitadas dentro del juego. Una vez introducido el código válido, la recompensa asociada se acredita en la cuenta correspondiente.

Debido a que estas promociones suelen tener una duración limitada, es recomendable revisar periódicamente las actualizaciones oficiales para conocer la llegada de nuevos códigos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.