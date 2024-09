Mujeres gamers contaron sus aterradoras historias de acoso en los videojuegos

Con tan solo 14 años, Marilyn Álvarez vivió una de las situaciones más angustiantes y aterradoras de su vida, cuando un completo desconocido la rastreó desde un videojuego hasta dar con sus redes sociales para contactarla.

Las mujeres son las que más se ven afectadas por el acoso dentro de los videojuegos. Foto de Alena Darmel/Pexels.

Como nos contó Mari - -como le gusta que le digan de cariño- -, en ese momento su juego preferido era Clash of Clans, conocido por tener que crear alianzas con otros jugadores para crecer.

“Es tonto de donde salió, ya que es un juego inofensivo en el que uno no tiene que contactarse con la gente, nada más unirse a clanes”, explicó.

“Tenía 14 años, no sabía poner la cuenta en privado, no sabía nada de cómo funcionaba. Entonces, de la nada salió este chico, me empezó a hablar y me invitó a jugar en un clan”.

Clash of Clans es uno de los juegos móviles más populares del mundo y se estima que cuenta con más de 126 millones de jugadores. Foto: Supercell.

Lo que Mari no esperaba era que lo que se inició como una invitación inocente, terminara poniendo su privacidad en riesgo.

El tipejo, quien no solo era un desconocido sino que también mayor, la buscó por fuera del juego, la encontró en Instagram y se puso en contacto con ella.

“Sucedió la misma hablada de siempre de ‘me gustaría conocerte mejor’. A mí me dio mucho miedo porque uno no está acostumbrado a interactuar con gente que no conoce”, dijo.

“Se me hizo superextraño porque era alguien mayor. Me dio mucho miedo, mucho susto que alguien mayor y ajeno a mí vida se pusieran en contacto conmigo de una forma tan personal. Lo bloqueé al instante y por dicha no escaló a más”.

Y así como Mari, hay millones de mujeres que sufren de acoso dentro de los videjuegos.

Para que se hagan una idea de lo crítica que es la situación, dos de cada tres mujeres son acosadas cuando juegan videojuegos en línea, según un informe de Sky News.

De ese total al menos el 28% de las chicas dice que viven este tipo de situaciones de manera regular.

El 40% de los adultos juegan videojuegos y de ese total, 44% son mujeres. Foto: Matilda Wormwood/Pexels.

“Cada vez que una entra a un lobby, el 98% de los hombres salen a preguntar: ¿tiene novio?, ¿qué edad tenés?, ¿pasá foto? y así. Al ver que uno no contesta, se vuelven agresivos y hacen comentarios machistas”, contó Mari.

Un mal cada vez más común

El acoso viene en todo tipo de formas, desde misoginia y odio contra las mujeres, imágenes sexuales explícitas sin consentimiento, solicitudes románticas necias y, hasta amenazas de muerte y abuso sexual.

“A veces parece que nunca han jugado con una mujer”, dijo Thammy Vivas, otra gamer con la que hablamos.

“Te voy a buscar para que me la chu..., ándate a la cocina, pu..zor.. manca, ojalá te mueras y te violen”, son algunos de los insultos que Tammy ha recibido a lo largo de los años, según contó.

No importa la edad, el juego o el país, la gran mayoría de mujeres han sido o son víctimas de acoso mientras juegan, siendo las más afectadas las que tienen entre 16 y 24 años.

Esta investigación descubrió que los abusos, generalmente, comienzan con comentarios sexistas que, poco a poco, van creciendo hasta amenazas de violación y violencia, que se extienden hasta las familia de las mujeres.

Preocupante

Según la investigación, el 79,8% de los insultos vienen de personas desconocidas, lo que ha llevado a que al menos el 20% de las chicas tomaran la decisión de nunca más volver a jugar en línea, para así evitarse el mal momento.

Mientras que el 34% prefiere no hablar mientras juega por miedo a los insultos.

“Cuando jugaba Overwatch no hablaba para que no me basurearan o no insultaran minimizándome solo por ser mujer”, contó Lillith, quien prefirió no dar su nombre real.

“Tal vez quería hablar y compartir, pero no lo hacía para que no me dijeran cochinadas o insultos”.

Gran cantidad de mujeres han optado por colgar el mouse y el teclado y no volver a los videojuegos. Foto de Alena Darmel/Pexels.

Lo enfermizo de esta situación, es que el acoso y los insultos se han normalizado a tal punto, que solo el 50% de las mujeres se dan cuenta cuando han sido acosadas, según un estudio del Instituto Kinsey, ya que lo ven como “acciones típicas de los hombres jugadores”.

Más preocupante aún, solo el 42% de las mujeres logran identificar cuando otra mujer está siendo acosada mientras juegan.

Ahora, no todo está perdido.

De acuerdo con el mismo estudio de Sky News, el porcentaje de mujeres que sufren de acoso ha disminuido en los últimos años, pasando de un 72% a un 65%.

Y si bien es un rayo de esperanza para todas las mujeres que anhelan algún día poder conectarse a jugar sin que algún antisocial las acose, siguen siendo dos de cada tres mujeres las que viven con ese temor.

