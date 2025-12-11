Códigos Clash Royale para diciembre: reclame sus recompensas gratis con esta lista

Códigos activos de Clash Royale permiten obtener emotes, banners y oro gratis en diciembre. Incluye QR codes y códigos de creadores.

Durante este mes de diciembre, el videojuego Clash Royale ofrece códigos especiales que permiten desbloquear recompensas como oro, emotes, banners y baús mágicos sin gastar dinero.

Los códigos promocionais de Clash Royale otorgan acceso gratuito a recompensas premium que permiten mejorar mazos, obtener nuevas unidades y avanzar con mayor rapidez en las partidas.

Estos códigos se dividen en tres categorías:

Códigos promocionales estándar QR codes que redirigen a recompensas instantáneas Códigos de creadores de contenido

Códigos activos de Clash Royale para diciembre de 2025

La desarrolladora Supercell suele divulgar estos códigos en sus redes sociales durante eventos especiales o lanzamientos de contenido. A continuación, se detalla la lista vigente para diciembre. Para canjearlos, debe ingresar al sitio store.supercell.com/en/clashroyale o utilizar la tienda dentro del juego.

TRUSTYTURRET : Emote Mosquetera heroica

: Emote Mosquetera heroica WHENHOGSFLY! : Emote Cerdos reales voladores

: Emote Cerdos reales voladores REINABARRIGA: Conjunto de estandartes Dragón roncador

Recompensas por códigos QR

Los QR codes o enlaces directos permiten redimir emotes, banners, oro y cofres de la suerte de forma inmediata. Solo debe abrir el enlace y presionar el botón “Cobrar recompensas”. El juego se abrirá automáticamente y agregará la bonificación a su cuenta.

Gota de la Suerte: https://link.clashroyale.com/en/?action=voucher&code=2a48250a-5d50-4726-9450-d9f8da1ee796

https://link.clashroyale.com/en/?action=voucher&code=2a48250a-5d50-4726-9450-d9f8da1ee796 Emote Evolución del Mago de Fuego: https://link.clashroyale.com/en/?action=voucher&code=d9ad6ec2-671b-47c0-b29e-14ab538c0074

https://link.clashroyale.com/en/?action=voucher&code=d9ad6ec2-671b-47c0-b29e-14ab538c0074 Drop de la Suerte: https://link.clashroyale.com/en/?action=voucher&code=f237a0ff-a45f-4819-baaf-e6e109c24c10

https://link.clashroyale.com/en/?action=voucher&code=f237a0ff-a45f-4819-baaf-e6e109c24c10 Emote 67: https://link.clashroyale.com/en/?action=voucher&code=3e94b098-c777-4612-81c0-f3dbe9cf8d5d

https://link.clashroyale.com/en/?action=voucher&code=3e94b098-c777-4612-81c0-f3dbe9cf8d5d Baúl Mágico de la Suerte: https://link.clashroyale.com/en/?action=voucher&code=a518495c-6224-480c-bb4a-6ae692b621a7

https://link.clashroyale.com/en/?action=voucher&code=a518495c-6224-480c-bb4a-6ae692b621a7 1.000 de oro: https://link.clashroyale.com/en/?action=voucher&code=2c13ee10-68de-4cc6-940e-57cfb9aebb0c

https://link.clashroyale.com/en/?action=voucher&code=2c13ee10-68de-4cc6-940e-57cfb9aebb0c Banner Globo de Aire Caliente del Cerdo: https://link.clashroyale.com/pt/?action=voucher&code=f49b8488-8068-4b1a-8f9f-57e1517f2f5a

https://link.clashroyale.com/pt/?action=voucher&code=f49b8488-8068-4b1a-8f9f-57e1517f2f5a Banner Hamelia Hoghart: https://link.clashroyale.com/pt/?action=voucher&code=80486871-5620-4237-83fb-42174ddc8a83

https://link.clashroyale.com/pt/?action=voucher&code=80486871-5620-4237-83fb-42174ddc8a83 Emote Fantasma Real Boo: https://link.clashroyale.com/pt/?action=voucher&code=bf578c2b-bc44-4312-8c61-5e513b6fb817

¿Cómo funcionan los códigos de creadores?

Los códigos de creadores no brindan recompensas directas. Su propósito es apoyar económicamente a streamers y youtubers que generan contenido sobre el juego.

En la tienda del juego, existe una sección llamada “Apoya a un creador de contenido”. Al ingresar uno de los códigos disponibles, un porcentaje de las compras realizadas será destinado a ese creador.

Lista de algunos códigos de creadores disponibles:

adda

alvaro845

anikilo

artube

brunoclash

cwa

deckshop

grax

judo

kairos

molight

nat

royaleapi

shelbi

sirtag

surgicalgoblin

trymacs

yosoyrick

zmot

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.