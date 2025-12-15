‘Clair Obscur: Expedition 33’: de qué trata el videojuego elegido como juego del año y dónde comprarlo

'Clair Obscur: Expedition 33' se consagró como Juego del año en 2025. El título mezcla fantasía oscura, narrativa intensa y combates por turnos.

El videojuego francés Clair Obscur: Expedition 33 obtuvo el máximo reconocimiento en The Game Awards 2025 al recibir el premio a Juego del año, luego de una noche en la que acumuló diez galardones y se convirtió en el título más destacado de la ceremonia.

La premiación se realizó en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, durante uno de los eventos más relevantes de la industria de los videojuegos. En la gala se reconocieron producciones sobresalientes y se presentaron adelantos de próximos lanzamientos.

Clair Obscur: Expedition 33 es un RPG de fantasía oscura ambientado en un mundo donde el destino controla la vida de las personas. Cada año, una entidad conocida como la Pintora elimina de la existencia a quienes alcanzan una edad específica.

Cuando el número señalado llega al 33, un grupo de exploradores decide desafiar ese ciclo. La historia se centra en esa expedición que busca enfrentar la fuerza responsable de la desaparición de generaciones enteras.

El relato avanza entre drama, memoria y pérdida, con escenarios inspirados en la Belle Époque francesa. El sistema de juego combina combates por turnos con elementos en tiempo real, lo que añade ritmo y tensión a cada enfrentamiento.

El videojuego se encuentra disponible en tiendas digitales como PlayStation, Xbox Series X|S, Steam y Epic Store.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.