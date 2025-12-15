Tecnología

‘Clair Obscur: Expedition 33’: de qué trata el videojuego elegido como juego del año y dónde comprarlo

Un mundo marcado por el destino, una expedición contra lo imposible y un videojuego que dominó The Game Awards 2025. Descubra por qué ‘Clair Obscur: Expedition 33′ se convirtió en el juego del año y cómo conseguirlo

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
'Clair Obscur: Expedition 33' se consagró como Juego del año en 2025. El título mezcla fantasía oscura, narrativa intensa y combates por turnos.
'Clair Obscur: Expedition 33' se consagró como Juego del año en 2025. El título mezcla fantasía oscura, narrativa intensa y combates por turnos. (Cortesía Expedition 33/Cortesía Expedition 33)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCClair Obscur: Expedition 33Videojuegos
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.