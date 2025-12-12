‘Clair Obscur’ arrasa en los Game Awards 2025: vea la lista completa de ganadores y anuncios de la gala

'Clair Obscur' dominó los Game Awards con nueve estatuillas. Aquí están todos los ganadores y un resumen de los anuncios principales.

La industria del videojuego tiene su propia noche de espectáculo y validación. Los Game Awards, organizados y presentados desde 2014 por el experiodista canadiense Geoff Keighley, se han instalado como el equivalente de los Óscar para este sector.

Este jueves, en el Peacock Theater de Los Ángeles, el protagonista fue un juego francés.

Clair Obscur: Expedition 33, la primera producción del estudio Sandfall Interactive, batió un récord al ganar nueve premios en una sola edición, incluido el de videojuego del año. El título, de temática posapocalíptica, también venció como mejor juego independiente, mejor dirección artística y mejor narrativa, entre otras categorías.

En el escenario, el director del videojuego, Guillaume Broche, resumió el efecto de la noche en una frase: aseguró que los premios cambiaron la vida del equipo y la del estudio.

Un fenómeno mundial, hecho por un equipo pequeño

El caso tiene un ángulo poco común para una gala dominada por grandes presupuestos: el juego se desarrolló en gran parte con una treintena de personas, un tamaño modesto frente a los gigantes del sector. Para muchos integrantes, incluso, fue el primer videojuego que desarrollan.

El resultado comercial también explica el ruido: el título acumula más de cinco millones de ejemplares vendidos y se convirtió en un éxito sorpresa desde su lanzamiento en abril.

En la competencia, Clair Obscur se enfrentó a nombres de peso. Entre ellos, Death Stranding 2, asociado al legendario Hideo Kojima, y Donkey Kong Bananza de Nintendo.

Un juego con identidad francesa

Clair Obscur se distingue por un homenaje explícito a la cultura gala. Incluye escenarios inspirados en el París de la Belle Époque, música interpretada en gran medida en francés y un traje adicional que combina boina roja, camiseta a rayas y un “baguette”.

Los anuncios: una vitrina del futuro de la industria

Más allá de los premios, los Game Awards volvieron a funcionar como una vitrina de adelantos para los próximos años de la industria. La ceremonia estuvo marcada por una larga secuencia de anuncios, tráilers y confirmaciones que apuntan tanto a nuevas franquicias como al regreso de nombres consolidados.

Uno de los anuncios más destacados fue Star Wars: Fate of the Old Republic, presentado como un nuevo videojuego para un solo jugador ambientado en el universo de Star Wars. La propuesta se suma a la tradición de títulos narrativos dentro de la franquicia y fue uno de los momentos más comentados de la noche.

También se confirmó un nuevo juego de la saga Divinity, lo que marca el regreso de una de las series de rol más reconocidas de los últimos años. Aunque no se ofrecieron demasiados detalles, el anuncio reforzó el peso del rol clásico dentro de la programación del evento.

Otro regreso relevante fue el de Mega Man, con el anuncio de Mega Man: Dual Override, presentado como una nueva entrega que busca revitalizar la histórica franquicia. Capcom, además, aprovechó la gala para mostrar Resident Evil: Requiem, título que confirmó el regreso de Leon S. Kennedy, uno de los personajes más emblemáticos de la saga.

La ceremonia también dejó espacio para las grandes aventuras. Se anunciaron dos nuevos proyectos de Tomb Raider, ampliando el futuro de la franquicia protagonizada por Lara Croft, así como Control: Resonant, una nueva propuesta vinculada al universo de Control.

Finalmente, Diablo IV tuvo presencia con el anuncio de un nuevo contenido en forma de expansión, que incluye la incorporación de la clase Paladin, uno de los pedidos históricos de la comunidad.

Lista completa de ganadores

Mejor juego familiar: Donkey Kong Bananza

Donkey Kong Bananza Innovación en accesibilidad: Doom: The Dark Ages

Doom: The Dark Ages Mejor juego de esports: Counter-Strike 2

Counter-Strike 2 Mejor atleta de esports: Chovy

Chovy Mejor equipo de esports: Team Vitality (Counter-Strike 2)

Team Vitality (Counter-Strike 2) Mejor juego para dispositivos móviles: Umamusume: Pretty Derby

Umamusume: Pretty Derby Mejor juego independiente: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Mejor adaptación: The Last of Us: Season 2

The Last of Us: Season 2 Mejor juego de acción: Hades II

Hades II Mejor interpretación: Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33)

Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33) Juegos con impacto social: South of Midnight

South of Midnight Mejor juego en curso: No Man’s Sky

No Man’s Sky Mejor diseño de audio: Battlefield 6

Battlefield 6 Creador de contenido del año: MoistCr1TiKaL

MoistCr1TiKaL Mejor juego de pelea: Fatal Fury: City of the Wolves

Fatal Fury: City of the Wolves Juego más esperado: Grand Theft Auto VI

Grand Theft Auto VI Agente de cambio: Girls Make Games

Girls Make Games Mejor juego de acción y aventura: Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong Mejor dirección artística: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Mejor juego de simulación o estrategia: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Mejor debut independiente: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Mejor música y banda sonora: Clair Obscur: Expedition 33 (Lorien Testard)

Clair Obscur: Expedition 33 (Lorien Testard) Mejor juego de deportes o carreras: Mario Kart World

Mario Kart World Mejor apoyo a la comunidad: Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Mejor juego de realidad virtual o aumentada: The Midnight Walk

The Midnight Walk Mejor juego de rol: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Voto del público: Wuthering Waves

Wuthering Waves Mejor narrativa: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Mejor juego multijugador: Arc Raiders

Arc Raiders Mejor dirección: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Videojuego del año: Clair Obscur: Expedition 33

Una gala que ya es fenómeno global

El peso de los Game Awards trasciende cada vez más la lista de ganadores. Según datos difundidos por Variety, la ceremonia del año pasado alcanzó 154 millones de visualizaciones a nivel global, una cifra que superó por 36 millones al segundo evento más visto, el Super Bowl, que registró 118 millones.

Esa transmisión, que se extendió por cerca de cuatro horas, también se ubicó por encima de otros eventos tradicionales del entretenimiento, como los premios Óscar, los Grammy, la Serie Mundial de las Grandes Ligas y los MTV Video Music Awards, todos con audiencias inferiores a los 30 millones.

El volumen de público se logró gracias a una estrategia de distribución sin exclusividad, con transmisiones simultáneas en plataformas como YouTube, Twitch, Steam, TikTok Live, Instagram, X y Facebook, así como en múltiples servicios de streaming en China.