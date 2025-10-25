Cinco prompts de IA que transformarán sus fotos: así es el paso a paso de cada uno

Cinco comandos con IA mostraron cómo mejorar retratos y paisajes con un prompt bien escrito. Vea los resultados y cómo hacerlo.

Los editores de imagen con inteligencia artificial están revolucionando la forma de editar fotos. Lo que antes requería horas de retoques manuales ahora se puede lograr con solo describir lo que se desea mediante un texto llamado prompt.

Se probaron cinco comandos diferentes para transformar fotos personales. Cada uno ofreció un estilo distinto: desde retratos profesionales hasta paisajes vibrantes. El objetivo fue comprobar si la inteligencia artificial puede aplicar retoques naturales sin alterar los rasgos originales de una persona.

Las imágenes usadas no tenían modificaciones previas. Así se evaluó con mayor claridad qué tan cerca estuvo el modelo de lograr un acabado profesional.

1. Mejorar nitidez y agregar luz natural tipo Golden Hour

Este prompt buscó mejorar la nitidez del sujeto, agregar un desenfoque de fondo y simular luz natural del atardecer. El resultado fue una imagen cálida, con fondo difuminado y tonos dorados, ideal para redes sociales o uso personal.

Prompt utilizado:

“Con base en esta foto, aplique un retoque profesional. Mejore la nitidez del sujeto principal, adicione un desenfoque de fondo (efecto bokeh suave), utilice la luz natural del final de la tarde (Golden Hour), ajuste la temperatura de color para tonos cálidos y aumente el contraste para un visual cinematográfico. Mantenga los rasgos faciales originales y la proporción realista.”

2. Retrato profesional para perfiles como LinkedIn

Se utilizó una imagen informal para transformarla en un retrato corporativo de alta resolución. El fondo fue reemplazado por una oficina moderna desenfocada y la iluminación fue similar a la de un estudio profesional.

Prompt utilizado:

“Con base en esta foto de persona, cree un retrato profesional de alta resolución para uso en perfiles como LinkedIn. Aplique iluminación de estudio suave con un softbox para eliminar sombras duras en el rostro. El fondo debe ser sustituido por un ambiente corporativo moderno y discretamente desenfocado. Mantenga la proporción realista y los rasgos naturales del rostro.”

3. Efecto cinematográfico con contraste dramático

Aquí se buscó una estética visual inspirada en películas, con tonos intensos y contraste fuerte. La imagen transformada mostró sombras azuladas y brillos dorados, una combinación típica de la gradación de color del cine.

Prompt utilizado:

“Transforme esta imagen en una escena de película con un toque cinematográfico dramático. Ajuste la iluminación para Golden Hour, aplique gradación de colores Teal and Orange sutil y adicione una vineta suave en los bordes. Mantenga los detalles faciales intactos y proporcione profundidad a la imagen.”

4. Foto de paisaje con colores vibrantes

Este comando permitió intensificar los colores y texturas de un paisaje natural. El contraste entre el cielo y la vegetación fue más notorio, y el efecto de luz solar aportó realismo y profundidad.

Prompt utilizado:

“Transforme esta foto de paisaje para un visual vibrante y épico. Intensifique los colores naturales, aplique luz solar clara con leve reflejo de lente y aumente la claridad de las texturas sin perder naturalidad.”

5. Retrato artístico en blanco y negro

Con este prompt se buscó convertir un retrato en una imagen artística con alto contraste y enfoque dramático. La versión final resaltó contornos del rostro, sombras marcadas y un fondo oscuro para enfatizar la expresión facial.

Prompt utilizado:

“Convierta esta foto en un retrato artístico en blanco y negro de alto contraste. Priorice la iluminación dramática, destaque contornos y texturas del rostro y mantenga el fondo oscuro.”

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.