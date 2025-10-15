Tecnología

¿Cómo crear retratos con futbolistas usando Gemini? Hágalo gratis con esta guía paso a paso

Genere retratos profesionales gratis con Gemini de Google. Siga esta guía y obtenga imágenes hiperrealistas usando inteligencia artificial sin conocimientos técnicos

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
La herramienta Gemini de Google permite generar retratos realistas con inteligencia artificial. Solo necesita una foto y una descripción detallada.
La herramienta Gemini de Google permite generar retratos realistas con inteligencia artificial. Solo necesita una foto y una descripción detallada. (Generada con IA/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCGeminiGoogleIA
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.