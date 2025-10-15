¿Cómo crear retratos con futbolistas usando Gemini? Hágalo gratis con esta guía paso a paso

La herramienta Gemini de Google permite generar retratos realistas con inteligencia artificial. Solo necesita una foto y una descripción detallada.

Una buena foto, conexión a internet y una descripción precisa. Esos son los tres elementos clave para generar imágenes de alta calidad con Gemini, el sistema de inteligencia artificial de Google que permite producir desde retratos estilo editorial, corporativo, artístico hasta con famosos sin conocimientos avanzados en fotografía.

¿Qué se necesita para usar Gemini?

El proceso comienza al ingresar a la plataforma Gemini, ya sea desde su sitio web o por medio de la aplicación móvil. Para acceder es necesario iniciar sesión con una cuenta de Google.

Luego, se debe cargar una imagen base. Idealmente debe ser una fotografía de rostro o de medio cuerpo.

El paso más importante es escribir un prompt detallado. Mientras más precisa sea la descripción, mejores serán los resultados.

Si no aparece la imagen generada, puede indicárselo directamente al sistema para que la herramienta intente mostrarla de nuevo.

Una vez obtenido el resultado, es posible descargar la imagen y utilizarla en redes sociales, plataformas profesionales o cualquier otro fin personal o comercial.

¿Qué tipo de resultados se pueden lograr?

Con un prompt adecuado, Gemini puede producir imágenes hiperrealistas. Por ejemplo, una solicitud podría ser:

Crea una fotografía deportiva de acción ultrarrealista. Usa la apariencia y los rasgos faciales de la imagen enviada sin modificar el peinado, manteniendo el mismo estilo que en la referencia. El jugador viste la camiseta oficial de la selección (país), con el nombre “(nombre)” y el número (número). Está saludando a Cristiano Ronaldo, número 7 de Portugal, en un campo de fútbol con césped natural. El estadio está lleno de fanáticos ligeramente desenfocados en el fondo.

Captura con estilo de fotografía deportiva cinematográfica profesional, con alto nivel de detalle, movimiento dinámico con efecto de desenfoque, e iluminación de luz solar realista sobre el campo. Foto hiperrealista con calidad de cámara profesional.

Cuanta más información específica se proporcione, mayor será la fidelidad del retrato a lo solicitado.

Fotografía base utilizada para generar la imagen:

Fotografía base utilizada para generar la imagen. (Canva/Canva)

A inicios de octubre, Google presentó Nano Banana, también conocido como Gemini 2.5 Flash Image. Este modelo de inteligencia artificial permite crear y editar imágenes realistas con un solo comando. La herramienta es capaz de generar contenido visual coherente y personalizado, incluso con instrucciones mínimas.

Google indicó que esta versión representa un avance importante en generación de imágenes gracias a su capacidad de producir fotografías más naturales, sin necesidad de intervención profesional.