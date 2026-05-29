Tecnología

Cinco hábitos que hacen que su aire acondicionado enfríe mejor y reduzca el consumo eléctrico

Conozca cinco hábitos recomendados por LG para que su aire acondicionado enfríe de forma más eficiente, reduzca el consumo eléctrico y mantenga un mejor rendimiento

EscucharEscuchar
Por Primera Hora/GDA/ Puerto Rico
Mantener una temperatura estable, limpiar filtros y usar temporizadores figuran entre las recomendaciones para mejorar la eficiencia.
Mantener una temperatura estable, limpiar filtros y usar temporizadores figuran entre las recomendaciones para mejorar la eficiencia. (ChatGPT /Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCaire acondicionadoconsumo eléctrico

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.