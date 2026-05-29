Cinco hábitos que hacen que su aire acondicionado enfríe mejor y reduzca el consumo eléctrico

Mantener una temperatura estable, limpiar filtros y usar temporizadores figuran entre las recomendaciones para mejorar la eficiencia.

Los aires acondicionados destacan por su eficiencia energética y su capacidad para adaptarse a las condiciones del ambiente. Sin embargo, especialistas indican que el rendimiento del equipo también depende de la forma en que se utiliza cada día.

Con el objetivo de ayudar a los usuarios a aprovechar mejor esta tecnología, LG Electronics compartió una serie de recomendaciones para optimizar el funcionamiento de los sistemas de climatización equipados con tecnología Inventer.

A diferencia de los equipos tradicionales, la tecnología Inverter ajusta de manera continua la velocidad del compresor según la temperatura del espacio. Este proceso permite mantener una operación más estable y eficiente cuando el uso es adecuado.

Hábitos que ayudan a mejorar el desempeño

Mantener una temperatura constante

Uno de los errores más frecuentes consiste en reducir excesivamente la temperatura para intentar enfriar un espacio más rápido. Según las recomendaciones de LG, los sistemas Inverter funcionan de forma más eficiente cuando operan con ajustes moderados y estables.

Evitar apagar y encender el equipo constantemente

La tecnología Inverter está diseñada para trabajar de forma continua y progresiva. Los encendidos y apagados frecuentes pueden afectar la eficiencia del sistema.

Mantener cerradas puertas y ventanas

El aislamiento del espacio ayuda a conservar la temperatura interna. Esta práctica reduce el esfuerzo que debe realizar el equipo para mantener las condiciones deseadas.

Limpiar los filtros con regularidad

La acumulación de polvo puede limitar el flujo de aire y afectar el rendimiento del aire acondicionado. Por esa razón, la limpieza periódica de los filtros forma parte de las medidas recomendadas.

Aprovechar las funciones inteligentes

El uso de temporizadores y herramientas de programación permite adaptar el funcionamiento del equipo a la rutina diaria. Esta opción contribuye a optimizar el consumo energético.

De acuerdo con Luis Pablo Flores, gerente de marketing de LG Centroamérica, muchas personas consideran que la experiencia depende únicamente de la tecnología incorporada en el equipo. Sin embargo, señaló que existen hábitos cotidianos que permiten aprovechar mejor sus capacidades.

Para LG Electronics, la orientación al consumidor forma parte de su estrategia de innovación. La empresa afirmó que busca complementar sus soluciones tecnológicas con recomendaciones prácticas para que los usuarios obtengan un mejor desempeño en el uso diario de los sistemas de climatización.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.