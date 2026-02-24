El detalle que casi nadie revisa en su aire acondicionado y que afecta el frío

La limpieza de filtros y una revisión oportuna previenen fallas y mejoran el desempeño del aire acondicionado en verano.

El aire acondicionado se convierte en un aliado clave durante el verano. Sin embargo, muchos equipos no enfrían como deberían por fallas básicas de mantenimiento que el propio usuario puede detectar y corregir.

Fabricio, dueño de un taller de reparación de aires acondicionados, explicó a LN+ que gran parte de los problemas de rendimiento se relacionan con controles simples que no se realizan a tiempo.

Qué revisar si el equipo no enfría

Cuando un aire no funciona bien, lo primero es observar cómo trabaja.

En equipos centrales, se recomienda revisar el compresor, los ventiladores y el estado de los filtros.

En equipos tipo split, el usuario puede abrir la tapa frontal y verificar si los filtros están limpios. Esa revisión no requiere herramientas ni conocimientos técnicos avanzados.

La limpieza del filtro marca la diferencia

Uno de los puntos más importantes es la limpieza de los filtros.

El procedimiento es simple. Se pueden lavar a mano con agua de tubo. No se deben frotar con fuerza ni utilizar elementos duros porque el material se daña con facilidad.

El uso de detergente no es recomendable. Ese producto puede corroer los materiales.

Un filtro sucio bloquea el paso del aire frío. Eso obliga al equipo a trabajar forzado y reduce su eficiencia.

El mito del gas: cuándo es realmente un problema

Uno de los errores más frecuentes es pensar que el equipo pierde gas por el uso.

El gas refrigerante no se gasta. Solo se pierde si existe una fuga en el sistema. Esa revisión debe realizarla un técnico especializado.

El usuario puede detectar una señal de alerta. Si coloca la mano en la turbina delantera y siente aire natural en lugar de frío, podría existir un problema de gas.

En condiciones normales, la diferencia entre la temperatura ambiente y el aire que expulsa el equipo debe ser clara, similar a la sensación que se percibe al abrir una heladera.

Olas de calor y rendimiento

Durante las olas de calor, el rendimiento puede disminuir por la alta exigencia térmica.

Aun así, el equipo debe generar una diferencia evidente en el ambiente. Si no lo hace, podría existir una falla.

El desempeño también depende de factores externos. La incidencia directa del sol influye. La cantidad de personas en el espacio impacta la temperatura. El tamaño del ambiente resulta determinante para el cálculo de capacidad del equipo.

Por esa razón, los técnicos suelen solicitar fotos y videos del lugar antes de instalar o revisar un aire acondicionado.

