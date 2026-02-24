Tecnología

El detalle que casi nadie revisa en su aire acondicionado y que afecta el frío

Revisar filtros y entender cómo funciona el gas refrigerante evita fallas y mejora el rendimiento en días de altas temperaturas

Por La Nación / Argentina / GDA
La limpieza de filtros y una revisión oportuna previenen fallas y mejoran el desempeño del aire acondicionado en verano.
