Cinco funciones poco conocidas de Perplexity que podrían cambiar la forma en que usa la inteligencia artificial

Estas cinco funciones clave de Perplexity le ayudarán a mejorar búsquedas, adjuntar archivos, organizar temas y exportar resultados de forma eficiente.

Perplexity AI ofrece más que respuestas rápidas. Esta herramienta de inteligencia artificial integra funciones diseñadas para optimizar las búsquedas, personalizar la experiencia del usuario y facilitar la gestión de información.

Permite seleccionar el tipo de fuente para realizar búsquedas, como artículos científicos, noticias o foros especializados. También acepta hasta tres archivos diarios para análisis, y da la opción de exportar respuestas en formatos PDF o DOC. Además, permite clasificar conversaciones por temas y ajustar los contenidos del feed de noticias según los intereses del usuario.

A continuación, se detallan cinco funciones de Perplexity que podrían pasar desapercibidas, pero que ofrecen un gran valor para quienes requieren información confiable y organización avanzada.

1. Búsqueda enfocada

Una de las funciones más destacadas de Perplexity es la búsqueda enfocada. Con esta opción, el usuario define si la inteligencia artificial debe consultar artículos académicos, sitios informativos, blogs o foros.

Esto permite obtener respuestas más precisas y confiables, ya que reduce el universo de consulta. Es especialmente útil para quienes necesitan validar datos, como estudiantes, periodistas, investigadores o profesionales que elaboran informes técnicos. Al limitar las fuentes, se ahorra tiempo de verificación y se mejora la calidad de los resultados.

2. Espacios para organización temática

La función Espacios permite organizar conversaciones y contenidos por tema. Opera de manera similar a los “Proyectos” en otras plataformas de IA.

Cada espacio almacena búsquedas, enlaces, respuestas y documentos relacionados con un tema específico. Esto evita la dispersión de información en múltiples pestañas del navegador. Resulta útil para proyectos personales, laborales o académicos de mediano y largo plazo.

También permite compartir espacios con otras personas, lo que favorece el trabajo colaborativo y da seguimiento continuo a las ideas.

3. Adjuntar documentos para análisis

Perplexity permite subir documentos como PDFs, imágenes, reportes o presentaciones. A partir de este material, la inteligencia artificial puede generar resúmenes, análisis, comparaciones y respuestas a preguntas específicas.

Esta función convierte la plataforma en una herramienta útil para usuarios que manejan altos volúmenes de información técnica. Con solo cargar un archivo, es posible obtener interpretaciones claras y estructuradas. En la versión gratuita se permite adjuntar hasta tres archivos por día.

4. Exportar textos en PDF o DOC

Luego de generar contenidos, Perplexity ofrece la opción de exportarlos en formato DOC o PDF, lo que facilita compartir documentos o incluirlos en entregas.

Este recurso mantiene el formato original y elimina la necesidad de copiar el texto a otro editor. Permite crear y finalizar informes sin salir de la plataforma.

El formato PDF garantiza la integridad del contenido, mientras que el formato DOC permite seguir editando antes de enviar o publicar.

5. Personalizar temas de interés

La sección “Descubra” puede personalizarse según los intereses del usuario. Al seleccionar temas como tecnología, ciencia, política o cultura digital, la herramienta muestra contenido actualizado y relevante.

El algoritmo aprende de forma continua para ofrecer un feed informativo adaptado a cada persona. Es una forma de mantenerse informado sin tener que revisar varios sitios informativos por separado.

Así, Perplexity no solo responde preguntas, también actúa como una fuente automatizada de noticias especializadas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.