Chrome retira el soporte para esta versión de macOS

Chrome 150 será la última versión compatible con macOS 12. Desde julio, Google exigirá un sistema operativo más reciente para mantener el navegador actualizado.

Chrome dejará de ser compatible con macOS 12 Monterey a partir de este verano. Google definió que la versión Chrome 150 será la última que funcione en ese sistema operativo. A partir de entonces, quienes mantengan esa versión de macOS dejarán de recibir actualizaciones y parches de seguridad.

La decisión obliga a los usuarios de computadoras Mac a actualizar el sistema operativo si desean continuar con una versión vigente del navegador. Google recomendó dar el salto a macOS 13 Ventura o a una edición más reciente del sistema de Apple.

Apple lanzó macOS 12 Monterey en 2021. Desde entonces, el sistema recibió varias actualizaciones, pero quedó fuera de los requisitos mínimos que Google fijó para las próximas versiones de Chrome.

Según explicó la compañía en la página de Ayuda de Chrome, las versiones antiguas del navegador seguirán funcionando en macOS 12. Sin embargo, dejarán de contar con mejoras, nuevas funciones y correcciones de seguridad, lo que incrementa los riesgos para los usuarios.

El cambio entrará en vigor con Chrome 151, versión que exigirá de forma obligatoria un sistema operativo más reciente. Google programó el lanzamiento de esa edición para el 28 de julio, lo que da cerca de medio año de margen para que los usuarios realicen la actualización correspondiente.

La empresa comunicó la medida con antelación para facilitar la transición y evitar interrupciones en el uso del navegador, uno de los más utilizados a nivel mundial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.