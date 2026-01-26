Tecnología

Chrome retira el soporte para esta versión de macOS

El navegador de Google dejará de recibir actualizaciones en macOS 12 desde julio y recomendará usar macOS 13 o versiones posteriores

Por Europa Press
Chrome 145 permitirá pasar datos de Safari a Chrome en iPhone de forma directa, segura y sin necesidad de una computadora.
Chrome 150 será la última versión compatible con macOS 12. Desde julio, Google exigirá un sistema operativo más reciente para mantener el navegador actualizado. (GOOGLE/GOOGLE)







