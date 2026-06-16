Tecnología

Chrome dejará inutilizables muchos bloqueadores de publicidad: esto es lo que cambiará

La eliminación definitiva de Manifest V2 en Chrome provocará que algunos de los bloqueadores de publicidad más populares dejen de funcionar

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Por Europa Press
Chrome avanza hacia Manifest V3 y pone fin al soporte de uBlock Origin. Los usuarios deberán optar por alternativas o cambiar de navegador.
Chrome avanza hacia Manifest V3 y pone fin al soporte de uBlock Origin. Los usuarios deberán optar por alternativas o cambiar de navegador. (ChatGPT/Generada con IA)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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