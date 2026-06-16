Chrome dejará inutilizables muchos bloqueadores de publicidad: esto es lo que cambiará

Chrome avanza hacia Manifest V3 y pone fin al soporte de uBlock Origin. Los usuarios deberán optar por alternativas o cambiar de navegador.

Google completará en los próximos meses uno de los cambios más relevantes en Chrome. La transición definitiva a Manifest V3 eliminará el último mecanismo que permitía el funcionamiento de extensiones basadas en Manifest V2, entre ellas el popular bloqueador de publicidad uBlock Origin.

La decisión implica que algunos bloqueadores tradicionales dejarán de funcionar en el navegador de Google. Entre los casos más destacados figura uBlock Origin, una de las herramientas más utilizadas para filtrar anuncios en Internet.

El medio especializado CyberNews detectó nuevo código en Chromium que elimina la etiqueta ‘kExtensionManifestV2Disabled’. Los desarrolladores utilizaban este recurso como una especie de puerta trasera para mantener activas las extensiones creadas bajo Manifest V2.

Google inició este proceso en 2024 con la versión 127 de Chrome. Ahora, la compañía avanza hacia la eliminación completa del soporte para la tecnología anterior.

El creador de uBlock Origin descarta una adaptación

La situación afecta directamente a uBlock Origin porque su creador, Raymond Hill, decidió no actualizar la extensión clásica al nuevo estándar.

Hill sostiene que Manifest V3 reduce la capacidad de bloqueo de anuncios. Según explicó en la documentación oficial del proyecto en GitHub, no existe una versión de uBlock Origin bajo este nuevo esquema. Por esa razón, Chrome recomendará extensiones alternativas a los usuarios que utilizan uBO.

La desaparición de la versión tradicional marca el final de una de las herramientas más populares para bloquear publicidad en la web.

Qué cambia con Manifest V3

Los bloqueadores de anuncios continuarán existiendo bajo Manifest V3, pero funcionarán con limitaciones técnicas distintas.

El nuevo sistema reduce la capacidad de las extensiones para analizar y bloquear conexiones publicitarias en tiempo real. Esto permitirá que algunos anuncios superen los filtros y también dificultará que los desarrolladores reaccionen con rapidez ante nuevos métodos publicitarios.

Uno de los cambios clave es la eliminación de la función técnica denominada Blocking WebRequest API. Esta herramienta permitía inspeccionar y bloquear dinámicamente solicitudes relacionadas con anuncios mientras se cargaban las páginas web.

Google defiende el cambio por razones de seguridad

Los ingenieros de Google argumentan que mantener el soporte para Manifest V2 genera problemas técnicos y riesgos de seguridad.

Devlin Cronin, ingeniero de Google, indicó en una revisión de código de Chromium que las extensiones basadas en MV2 ya no están permitidas en ninguna versión de Chrome. Además, señaló que la compañía eliminará tanto el soporte como la funcionalidad asociada debido a la complejidad del mantenimiento, la deuda técnica acumulada y los riesgos de seguridad.

Cuándo ocurrirá el cambio definitivo

La eliminación total del soporte para Manifest V2 llegará con las versiones 150 o 151 de Chrome, previstas para este mismo verano.

Con esa actualización culminará el proceso iniciado por Google y Chrome operará exclusivamente bajo Manifest V3 para la gestión de extensiones.

Qué opciones tendrán los usuarios

Los usuarios que utilizan uBlock Origin cuentan con varias alternativas.

Una posibilidad consiste en migrar a Mozilla Firefox, navegador que confirmó la continuidad del soporte para el filtrado dinámico de anuncios.

Otra opción es utilizar navegadores como Brave, Vivaldi u Opera, que incorporan sus propios sistemas de bloqueo publicitario.

También será posible permanecer en Chrome mediante extensiones compatibles con Manifest V3, aunque con capacidades más limitadas frente a las herramientas tradicionales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.