Tecnología

China impulsa camiones eléctricos más baratos y amenaza el futuro del diésel

Menores costos, innovación tecnológica y nuevos modelos eléctricos marcan una transformación que ya impacta la logística mundial

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Por AFP
El crecimiento de la infraestructura y la reducción de costos impulsan la adopción de camiones eléctricos en el mercado chino.
El crecimiento de la infraestructura y la reducción de costos impulsan la adopción de camiones eléctricos en el mercado chino. (WANG ZHAO/AFP)







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