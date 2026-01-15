ChatGPT Translate debuta como traductor independiente con más de 50 idiomas y ajustes personalizados con inteligencia artificial

ChatGPT Translate ofrece traducciones en más de 50 idiomas y suma opciones avanzadas de personalización impulsadas por inteligencia artificial.

OpenAI lanzó ChatGPT Translate, una nueva herramienta de traducción de texto que funciona como servicio independiente y permite traducir contenidos en más de 50 idiomas, con opciones de personalización impulsadas por inteligencia artificial para adaptar los resultados según distintas necesidades.

La compañía, dirigida por Sam Altman, separó esta función del chat tradicional de ChatGPT para ofrecer una experiencia enfocada exclusivamente en traducciones. Aunque la plataforma ya permitía traducir textos dentro de conversaciones, esta nueva solución busca competir directamente con servicios consolidados como Google Translate.

Interfaz similar a otros traductores

ChatGPT Translate está disponible en la web y presenta una interfaz de dos recuadros, ubicados uno junto al otro. En el primero se ingresa el texto original, con detección automática del idioma, mientras que en el segundo se selecciona la lengua de destino y aparece la traducción.

Según la información publicada en su sitio oficial, la herramienta traduce texto, voz o imágenes a más de 50 idiomas de forma inmediata, entre ellos español, inglés, japonés y árabe. Sin embargo, por ahora no permite adjuntar imágenes ni archivos de audio para realizar traducciones automáticas.

Uso profesional y académico

El servicio está diseñado para traducir informes, investigaciones y mensajes en tiempo real. Su enfoque apunta tanto a usuarios cotidianos como a entornos profesionales que requieren rapidez y precisión.

Opciones de personalización con IA

Uno de los principales diferenciadores de ChatGPT Translate son sus opciones de personalización basadas en inteligencia artificial. Estas aparecen como sugerencias debajo de cada traducción y permiten ajustar el texto para distintos contextos.

Entre las alternativas disponibles se incluyen versiones más fluidas, más formales para uso empresarial o adaptadas al ámbito académico. También ofrece la posibilidad de simplificar el contenido para explicarlo a un niño o solicitar explicaciones gramaticales específicas.

Al seleccionar alguna de estas opciones, el sistema redirige automáticamente al chat de ChatGPT, donde se muestra el nuevo resultado y se habilita la opción de realizar consultas adicionales o ajustes posteriores.

