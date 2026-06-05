Tecnología

ChatGPT recordará más datos sobre usted y los usará en futuras conversaciones

La actualización permite mantener preferencias y datos relevantes del usuario entre chats, además de ofrecer mayor control sobre la información almacenada

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Por Europa Press
La nueva memoria de ChatGPT mejora la personalización, conserva contexto entre conversaciones y permite revisar o modificar los datos recordados.
La nueva memoria de ChatGPT mejora la personalización, conserva contexto entre conversaciones y permite revisar o modificar los datos recordados. (ChatGPT/Generada con IA)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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