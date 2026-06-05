ChatGPT recordará más datos sobre usted y los usará en futuras conversaciones

La nueva memoria de ChatGPT mejora la personalización, conserva contexto entre conversaciones y permite revisar o modificar los datos recordados.

OpenAI anunció una nueva mejora para la memoria de ChatGPT. La actualización permite que el chatbot recuerde información compartida por el usuario en distintas conversaciones. También mejora la comprensión del contexto temporal y ofrece más control sobre los datos almacenados.

La compañía modificó la arquitectura de memoria de ChatGPT para que el sistema tenga acceso a información de referencia cada vez que inicia una nueva conversación. Esto permite que mantenga presentes preferencias personales del usuario. Por ejemplo, si una persona es vegetariana o si prefiere evitar menciones sobre alguien en particular.

Con este cambio, las respuestas pueden ajustarse de forma más precisa a las preferencias y necesidades de cada usuario.

La tercera gran mejora de memoria desde 2024

Esta actualización representa la tercera mejora importante de la función de memoria desde su lanzamiento en 2024.

En la primera etapa, los usuarios debían solicitar de forma explícita que ChatGPT recordara determinados datos. Más adelante, OpenAI incorporó la capacidad de recordar información mencionada previamente dentro de una conversación para personalizar las respuestas.

Ahora, la empresa da un paso adicional con un sistema de memoria más robusto.

El contexto ya no se limita a una sola conversación

La nueva arquitectura permite que los recuerdos sintetizados permanezcan disponibles para futuras conversaciones.

De esta manera, los usuarios ya no necesitan volver a proporcionar información personal o preferencias cada vez que inician un nuevo chat.

Según explicó OpenAI, el sistema ofrece continuidad entre conversaciones y evita comenzar desde cero en cada interacción.

ChatGPT entiende mejor el paso del tiempo

Otra de las novedades consiste en una mejor comprensión del contexto temporal.

Si un usuario indica que realizará un viaje en julio, ChatGPT puede distinguir si ese evento pertenece al presente, al futuro o al pasado. Con ello actualiza la relevancia de la información según el momento en que se produzca la conversación.

La empresa considera que esta capacidad permite ofrecer respuestas más útiles y contextualizadas.

Los usuarios podrán revisar y modificar lo que recuerda el sistema

La actualización también incorpora un resumen de la información que ChatGPT mantiene en memoria.

Los usuarios pueden consultar ese contenido en cualquier momento. Además, tienen la posibilidad de modificarlo o eliminarlo según sus preferencias.

El sistema también permite definir qué temas puede recordar el chatbot y en qué circunstancias puede utilizar esa información.

Disponibilidad inicial en Estados Unidos

La nueva función ya está disponible para los usuarios con suscripciones Plus y Pro en Estados Unidos.

OpenAI indicó que la mejora también llegará a las cuentas gratuitas y a los usuarios del plan Go. Sin embargo, el despliegue ocurrirá en las próximas semanas, una vez que la compañía alcance la capacidad de procesamiento necesaria para ampliar el servicio de forma eficiente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.