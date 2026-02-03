ChatGPT presenta caída: usuarios reportan fallas en el servicio

ChatGPT presenta una caída este martes, según Downdetector y el estado oficial de OpenAI. Usuarios en redes sociales reportan fallas, mientras la empresa no ha emitido un pronunciamiento.

ChatGPT presentó una caída este martes, según reportes de personas usuarias y plataformas de monitoreo de servicios digitales.

De acuerdo con Downdetector, en las últimas horas se registró un aumento abrupto en los reportes asociados a OpenAI. El pico superó los 12.000 reportes, muy por encima del volumen habitual para ese momento del día, lo que activó la alerta por interrupción del servicio.

Reportes en Downdetector (Downdetector/Downdetector)

La mayoría de los problemas reportados corresponde a ChatGPT, con fallas al cargar conversaciones, errores al generar respuestas y mensajes que impiden continuar el uso normal de la herramienta. Un porcentaje menor de reportes señala dificultades en el acceso a la API de OpenAI.

El sitio oficial de estado de OpenAI también muestra incidencias. En su panel público, la empresa indica que ChatGPT presenta tasas elevadas de error, una condición que se mantiene activa y en proceso de mitigación. El sistema clasifica la situación como identificada y en desarrollo.

Estado oficial de OpenAI (OpenAI/OpenAI)

En paralelo, usuarios en redes sociales comenzaron a reportar la caída desde distintas regiones. Las publicaciones muestran pantallas de error, mensajes de fallo y dificultades persistentes para acceder al servicio desde dispositivos móviles y computadoras.

Hasta el momento, OpenAI no ha emitido un pronunciamiento público en sus canales oficiales ni ha detallado las causas de la interrupción. Tampoco se ha informado un plazo estimado para la normalización total del servicio.

*Noticia en desarrollo...