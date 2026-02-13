Tecnología

ChatGPT introduce su ‘Modo Lockdown’ y etiquetas de riesgo para frenar ataques digitales

La herramienta suma controles avanzados para usuarios de alto riesgo y advierte sobre funciones con mayor exposición

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
ChatGPT introduce "Modo Lockdown" y etiquetas de riesgo elevado para reforzar la seguridad ante ataques digitales.
ChatGPT introduce "Modo Lockdown" y etiquetas de riesgo elevado para reforzar la seguridad ante ataques digitales. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGChatGPTOpenAI
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.