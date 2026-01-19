ChatGPT comenzará a mostrar anuncios según las conversaciones de usuarios

ChatGPT mostrará anuncios al final de algunas respuestas en planes gratuitos y Go. La prueba inicia en Estados Unidos y excluirá temas sensibles.

OpenAI anunció que ChatGPT incorporará anuncios relacionados con las conversaciones de los usuarios que utilizan el plan gratuito y la suscripción ChatGPT Go. La medida iniciará como una prueba en Estados Unidos en las próximas semanas y aplicará solo para personas mayores de 18 años que hayan iniciado sesión.

La empresa aclaró que las suscripciones ChatGPT Plus, ChatGPT Pro, ChatGPT Business y ChatGPT Enterprise no incluirán publicidad. Según OpenAI, los anuncios no influyen en las respuestas del chatbot y aparecerán identificados de forma clara y separados del contenido generado.

La compañía explicó que esta nueva interfaz busca ir más allá de mensajes y enlaces estáticos, ya que permitirá que el usuario observe un anuncio y realice preguntas directamente sobre ese contenido patrocinado. Los avisos se mostrarán al final de las respuestas cuando exista un producto o servicio relevante según la conversación.

OpenAI indicó que los usuarios podrán desactivar la personalización de los anuncios y borrar los datos utilizados en cualquier momento. Además, cada anuncio ofrecerá información sobre el motivo por el cual se muestra y permitirá descartarlo, con la opción de indicar la razón.

La empresa aseguró que las conversaciones con ChatGPT son privadas para los anunciantes y que no se venderán datos de los usuarios. Durante la fase de prueba, no se desplegarán anuncios en cuentas que indiquen no desearlos ni en aquellas donde se estime que el usuario es menor de edad. También se excluirán temas sensibles o regulados, como salud y política.

La implementación será escalonada. OpenAI probará los anuncios únicamente en los planes Gratis y ChatGPT Go, y solo cuando exista un patrocinio pertinente según el contexto de la conversación.

Esta decisión se dio tras el lanzamiento, en noviembre, de ChatGPT Go, el plan de suscripción más económico de la empresa, con un precio de 9,99 euros al mes.

Esta modalidad mantiene las funciones del plan gratuito y amplía el acceso al modelo GPT-5, la generación de imágenes, la carga de archivos y el análisis avanzado de datos. Sin embargo, el pago de esta suscripción no elimina la presencia de anuncios.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.