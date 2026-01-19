Tecnología

ChatGPT comenzará a mostrar anuncios según las conversaciones de usuarios

OpenAI probará la publicidad en ChatGPT para usuarios gratuitos y Go

Por Europa Press
ChatGPT mostrará anuncios al final de algunas respuestas en planes gratuitos y Go. La prueba inicia en Estados Unidos y excluirá temas sensibles.
ChatGPT mostrará anuncios al final de algunas respuestas en planes gratuitos y Go. La prueba inicia en Estados Unidos y excluirá temas sensibles. (OPENAI/OPENAI)







