¿ChatGPT caído? Cuatro alternativas de inteligencia artificial para escribir textos y resolver dudas

Otras plataformas de inteligencia artificial ofrecen funciones para generar contenidos, resumir información y responder consultas sin depender de ChatGPT.

ChatGPT, chatbot de inteligencia artificial de OpenAI, figura entre las herramientas más utilizadas en Internet para responder preguntas, generar textos, crear ideas y resumir contenidos. Este martes, la herramienta presentó una caída en el servicio, según reportes de personas usuarias y de plataformas especializadas en monitoreo de servicios digitales.

La interrupción generó dificultades de acceso y fallas en el funcionamiento del chatbot, lo que provocó un rápido aumento de reportes en distintos países debido al alto volumen de usuarios que dependen de la plataforma en su rutina diaria.

Ante este tipo de situaciones, el avance de otras inteligencias artificiales cobra relevancia. Existen plataformas capaces de sustituir a ChatGPT y ejecutar tareas similares, e incluso algunas ofrecen funciones más específicas según el tipo de necesidad.

A continuación, se presentan cuatro opciones de inteligencia artificial que pueden sustituir al chatbot de OpenAI en distintas tareas.

Gemini, de Google

Gemini es la inteligencia artificial de Google y se orienta a búsquedas en Internet. Su integración directa con el buscador y con servicios como Gmail, Google Docs y Google Drive facilita el acceso a archivos, imágenes y correos electrónicos.

La herramienta ganó presencia al ofrecer respuestas directas en la página de resultados de Google. Disponible en español, muestra buen desempeño para responder consultas, crear textos, generar ideas, resumir información y desarrollar código, con datos en tiempo real basados en la web.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot se posiciona como una alternativa enfocada en productividad y uso corporativo. La inteligencia artificial de Microsoft se integra con el buscador Bing, el sistema Windows y el paquete Microsoft Office 365, que incluye Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams y OneDrive.

La herramienta permite crear o revisar textos, resumir correos y reuniones, y obtener respuestas con fuentes web, lo que favorece el trabajo cotidiano en entornos empresariales.

Claude, de Anthropic

Claude, desarrollado por Anthropic, se recomienda para el manejo de textos extensos y lectura de documentos largos. La plataforma destaca por su capacidad para analizar, resumir y reescribir contenidos de gran volumen.

Entre sus funciones se encuentran la lectura de archivos PDF y artículos amplios, además de la explicación de temas complejos. Su interfaz es sencilla y la redacción mantiene un estilo natural y contextual.

Perplexity AI

Perplexity AI funciona como un buscador con inteligencia artificial y se orienta a la investigación con fuentes. El sistema entrega respuestas directas y cita los enlaces utilizados para obtener la información, lo que facilita la verificación de datos.

La plataforma ofrece un diseño limpio, una versión gratuita y un modo de búsqueda profunda que rastrea contenidos relevantes en Internet antes de presentar los resultados.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.