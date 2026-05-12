Tecnología

ChatGPT alerta a personas de confianza ante riesgos de seguridad del usuario

OpenAI habilitó una opción para que familiares o amigos reciban alertas por correo o texto si la inteligencia artificial detecta conductas de riesgo

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Por Europa Press
(Foto de ARCHIVO) Función de Contacto de confianza de ChatGPT. REMITIDA / HANDOUT por OPENAI Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 08/5/2026
(Foto de ARCHIVO) Función de Contacto de confianza de ChatGPT. REMITIDA / HANDOUT por OPENAI Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 08/5/2026 (OPENAI/OPENAI)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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