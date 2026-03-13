Tecnología

CEO multimillonario despide a 1.600 empleados por correo y advierte cambios por la inteligencia artificial

El CEO de Atlassian, Mike Cannon-Brookes, despidió a más de 1.600 empleados por correo electrónico. El empresario señaló el impacto de la inteligencia artificial y la caída de las acciones de la empresa

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Atlassian ejecutó el despido de más de 1.600 trabajadores. Su CEO atribuyó la medida a cambios por inteligencia artificial y a la caída de las acciones.
Atlassian ejecutó el despido de más de 1.600 trabajadores. Su CEO atribuyó la medida a cambios por inteligencia artificial y a la caída de las acciones. (Atlassian/ Canva stock/Atlassian / McLittle)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCinteligencia artificialIAAtlassian
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.