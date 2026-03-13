CEO multimillonario despide a 1.600 empleados por correo y advierte cambios por la inteligencia artificial

Atlassian ejecutó el despido de más de 1.600 trabajadores. Su CEO atribuyó la medida a cambios por inteligencia artificial y a la caída de las acciones.

El empresario tecnológico australiano Mike Cannon-Brookes, cofundador de la empresa Atlassian, ejecutó el despido de más de 1.600 trabajadores. La compañía comunicó la decisión por medio de un correo electrónico dirigido al personal afectado.

Cannon-Brookes, cuya fortuna se estima en $7,3 mil millones, explicó que el avance de la inteligencia artificial modificó las habilidades que la empresa necesita. También influyó la cantidad de puestos en varias áreas.

El medio británico Daily Mail informó que las acciones de Atlassian registraron una fuerte caída. Los títulos acumulan un descenso de 50% desde el inicio de 2026. También reflejan un retroceso de 66% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Antes de los despidos, Cannon-Brookes envió un video a todo el personal. En ese mensaje explicó los motivos de la medida. Cerca de 20 minutos después, los trabajadores afectados recibieron los correos que confirmaban su salida de la empresa.

El ejecutivo indicó que jornadas como esta figuran entre las más difíciles para una compañía. También expresó que lamenta la interrupción que la decisión provoca en la vida de los empleados.

Cannon-Brookes agradeció las contribuciones de los trabajadores. Señaló que su trabajo seguirá presente en los productos de Atlassian, en la experiencia de los clientes y en la cultura corporativa.

El empresario también afirmó que los despidos resultaron una decisión extremadamente difícil. No obstante, consideró que los recortes resultan necesarios para el futuro de la compañía.

El ejecutivo añadió que Atlassian es una empresa formada por personas. Por esa razón indicó que la compañía debe actuar con humanidad y ofrecer apoyo a quienes resultaron afectados por los recortes.

Al cierre del mensaje, el empresario pidió a los trabajadores que se apoyen entre sí durante el periodo de transición. También indicó que tanto quienes salen de la empresa como quienes permanecen forman parte de la historia de Atlassian.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.