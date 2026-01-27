Celulares con Android se blindan contra robos con cambios que pocos usuarios notan

Android suma capas de protección antirrobo que dificultan accesos no autorizados y facilitan la recuperación del smartphone al dueño legítimo.

Google anunció un conjunto de nuevas protecciones antirrobo para Android orientadas a reducir los riesgos de seguridad y a mejorar la recuperación de los dispositivos. Las medidas buscan garantizar que solo el dueño legítimo del smartphone pueda acceder a la información.

La compañía informó que estas actualizaciones convierten al teléfono en un objetivo mucho más difícil para los delincuentes, al reforzar los sistemas de autenticación y los mecanismos de bloqueo. Las mejoras se integran en Android 16 y se apoyan en funciones de seguridad ya existentes.

Uno de los cambios principales permite a los usuarios activar desde la configuración el bloqueo por autenticación fallida. Esta opción bloquea de forma automática la pantalla cuando el sistema detecta varios intentos consecutivos de acceso incorrectos.

La verificación de identidad ahora se extiende a todas las aplicaciones que utilizan avisos biométricos. Esta ampliación cubre aplicaciones bancarias de terceros y el Administrador de Contraseñas de Google, lo que fortalece la protección de datos sensibles.

Google también ajustó el bloqueo automático de pantalla. El sistema ya no toma en cuenta los intentos fallidos idénticos dentro del límite máximo de reintentos, lo que evita que se abuse de repeticiones para forzar el acceso.

En cuanto a la recuperación del dispositivo, las novedades se implementaron en Android 10 y versiones posteriores. Entre ellas destaca una pregunta de seguridad opcional, diseñada para confirmar que el bloqueo remoto lo realiza el verdadero propietario del teléfono.

Además, los nuevos usuarios de Android en Brasil cuentan por defecto con dos funciones activadas: el bloqueo por detección de robo y el bloqueo remoto, medidas que buscan una reacción más rápida ante la pérdida o sustracción del equipo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.