¿Cansado de ver tantas pestañas abiertas arriba? Google Chrome cambia su diseño

Google implementa pestañas verticales y lectura inmersiva en Chrome para computadoras. Las herramientas buscan maximizar el orden y la concentración.

Google anunció la implementación de nuevas funciones dentro de su navegador Chrome para ordenador. Estas herramientas incluyen pestañas verticales y un modo de lectura inmersiva. La compañía indicó en un comunicado en su blog que ambas características optimizan el navegador.

Las nuevas pestañas verticales permiten que cada persona modifique la disposición de los elementos según su preferencia. Por defecto las pestañas aparecen de forma horizontal. Con este cambio la posición se traslada a una barra vertical ubicada a la izquierda de la pantalla.

Puede acceder a esta herramienta si pulsa el botón derecho sobre la barra de pestañas. Debe elegir la opción para mostrar las pestañas verticalmente. Tras esa acción los elementos pasan al costado en una barra con extensión ajustable. Esto facilita la visualización de las tareas abiertas para quienes trabajan en múltiples actividades.

Por otra parte el modo de lectura inmersiva permite abrir una ventana dentro de la misma pestaña. Esta función ofrece una visión más simplificada de la página. El objetivo de la herramienta es brindar una mayor concentración al momento de leer un contenido.

Google lanzó estas funciones el martes 7 de abril a nivel global. La implementación se realiza de forma gradual.