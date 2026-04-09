Tecnología

¿Cansado de ver tantas pestañas abiertas arriba? Google Chrome cambia su diseño

El navegador Chrome estrena funciones para organizar pestañas en una barra lateral izquierda y un modo de lectura que simplifica la vista de las páginas

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Por Europa Press
Pestañas verticales y un modo de lectura inmersiva en Google Chrome. REMITIDA / HANDOUT por GOOGLE. Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 08/4/2026
Google implementa pestañas verticales y lectura inmersiva en Chrome para computadoras. Las herramientas buscan maximizar el orden y la concentración. (GOOGLE./GOOGLE.)







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