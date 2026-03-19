¿Cansado de diseñar diapositivas? Esta herramienta con inteligencia artificial ahora crea sus exposiciones por usted

Acrobat Studio ya permite transformar archivos PDF en presentaciones visuales en español. La inteligencia artificial resume el contenido de forma rápida.

Adobe lanzó en español la función para crear presentaciones a partir de documentos mediante inteligencia artificial. La herramienta Adobe Studio integra estas capacidades tecnológicas para facilitar el trabajo de los usuarios.

La compañía presentó en enero de este año diversas funciones en sus aplicaciones de Acrobat Studio y Express. Entre las novedades destacó la opción de generar pódcast de forma automática. Inicialmente, la posibilidad de transformar archivos en material visual solo funcionó en inglés.

La función analiza y resume el contenido de los archivos suministrados. Posteriormente, el sistema utiliza la información procesada para elaborar una exposición visual completa. Este proceso ocurre de manera automática tras recibir la instrucción del usuario.

Según un comunicado de la empresa difundido por la agencia Europa Press, la función de generar presentaciones en Acrobat Studio permite a los interesados subir sus archivos a la sección que se denomina PDF Spaces. La plataforma acepta informes, fichas de producto o páginas web. La inteligencia artificial extrae los datos relevantes de estos formatos.

El sistema genera primero un esquema basado en la información recibida. Después, el software diseña una serie de diapositivas con los puntos clave del texto original. Esta función simplifica la creación de material visual para quienes no poseen conocimientos técnicos avanzados.

La persona personaliza aspectos como el diseño, la duración y el tono de la obra final. La plataforma permite realizar ajustes específicos en pocos minutos.