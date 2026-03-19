Tecnología

¿Cansado de diseñar diapositivas? Esta herramienta con inteligencia artificial ahora crea sus exposiciones por usted

La función de Adobe Studio utiliza inteligencia artificial para analizar documentos y generar esquemas visuales automáticos en español

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Por Europa Press
Acrobat Studio ya permite transformar archivos PDF en presentaciones visuales en español. La inteligencia artificial resume el contenido de forma rápida.
Acrobat Studio ya permite transformar archivos PDF en presentaciones visuales en español. La inteligencia artificial resume el contenido de forma rápida. (Canva stocks/Karl Solano de Pexels / mBurlikowski de Pixabay)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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