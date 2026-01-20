Adobe incorpora inteligencia artificial para agilizar la edición de video en Premiere y After Effects

Premiere y After Effects reciben herramientas de inteligencia artificial, mejoras en máscaras, diseño de movimiento y colaboración para producciones audiovisuales profesionales.

Adobe presentó nuevas herramientas de edición de video impulsadas por inteligencia artificial en Premiere y mejoras clave en diseño de movimiento y rendimiento en After Effects, dirigidas a editores, cineastas y diseñadores de movimiento que trabajan en producciones profesionales.

Las actualizaciones se anunciaron mientras cineastas y creadores se preparan para el Festival de Cine de Sundance 2026, donde una amplia mayoría de las películas se produjeron con herramientas de Adobe Creative Cloud, según datos de la propia compañía.

La principal novedad en Adobe Premiere Pro es la Máscara de Objeto impulsada por inteligencia artificial, que permite crear y seguir máscaras precisas de personas u objetos en movimiento con solo colocar el cursor y hacer clic.

Esta función identifica automáticamente el sujeto dentro del encuadre y genera superposiciones visuales que facilitan el ajuste. La herramienta reduce el tiempo de retoque manual y permite aplicar efectos como desenfoques, cambios de iluminación o correcciones de color de forma localizada.

Adobe indicó que este modelo de inteligencia artificial funciona de manera local en el dispositivo y no utiliza datos de clientes para su entrenamiento.

Máscaras (Adobe /Adobe)

Premiere también incorpora máscaras de forma rediseñadas, con seguimiento hasta 20 veces más rápido que versiones anteriores. Estas máscaras elípticas, rectangulares o de pluma se crean directamente desde la barra de herramientas y ofrecen mayor control visual dentro del monitor del programa.

Entre las mejoras destacan el seguimiento bidireccional, la vista previa en tiempo real y la posibilidad de ajustar varios fotogramas clave a la vez, lo que agiliza el trabajo en escenas complejas con movimiento constante.

Máscaras de forma (Adobe/Adobe)

Otra actualización relevante es la integración de Firefly Boards, un espacio basado en inteligencia artificial para ideación visual y trabajo colaborativo. Desde esta plataforma, los usuarios pueden generar recursos, storyboards o elementos visuales y transferirlos a Premiere con un solo clic.

Además, el nuevo panel Frame.io V4, ahora integrado en Premiere en versión beta, permite gestionar versiones, comentarios y revisiones sin salir del software de edición, lo que simplifica el trabajo en equipo.

En Adobe After Effects 26.0, Adobe introdujo flujos de trabajo vectoriales mejorados, que permiten importar archivos SVG como capas de forma nativas, manteniendo degradados y transparencias editables.

El software ahora incluye mallas paramétricas 3D nativas, con formas básicas como cubos, esferas y cilindros, además de nuevas opciones de sombras que aportan mayor realismo a las escenas.

After Effects también amplió sus capacidades tipográficas, al permitir animar cada eje de las fuentes variables, como grosor, ancho o inclinación, directamente desde el sistema de animación de texto.

A esto se suma el acceso a más de 1.300 materiales gratuitos de Substance 3D, que pueden aplicarse a modelos nativos o importados para crear escenas con mayor profundidad visual.

Entre las mejoras de calidad de vida, Adobe añadió nuevos efectos de audio, optimizó la reproducción de vista previa y mejoró el rendimiento en equipos con arquitectura WinARM. Estos ajustes buscan mantener el flujo creativo sin interrupciones, según detalló la empresa.

Las nuevas versiones de Premiere y After Effects 26.0 ya están disponibles para los usuarios de Creative Cloud.