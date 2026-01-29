Canales de inteligencia artificial desaparecen de YouTube tras ofensiva contra contenido repetitivo

Varios canales de YouTube creados con inteligencia artificial dejaron de estar disponibles tras el anuncio de nuevas medidas para reducir contenido de baja calidad.

Una serie de canales de YouTube especializados en videos generados con inteligencia artificial dejaron de estar disponibles una semana después de que la plataforma anunciara una reducción en la difusión de contenido considerado repetitivo y de baja calidad, como parte de sus objetivos para 2026.

Entre los espacios que ya no aparecen figura CuentosFacinantes, un canal con temática de Dragon Ball que acumulaba más de 5,9 millones de suscriptores y cerca de 1.200 millones de visualizaciones. Tampoco está disponible Imperio de Jesús, dedicado a contenido religioso, que superaba los 5,8 millones de suscriptores.

La desaparición no se limita a estos dos casos. Al menos otros 16 canales dejaron de operar. Algunos fueron eliminados y otros permanecen activos sin ningún video publicado. Uno de ellos es Héroes de Fantasía, que conserva 2,48 millones de suscriptores, aunque su catálogo aparece vacío.

Este movimiento ocurrió una semana después de que YouTube comunicara su intención de reducir la visibilidad del contenido generado con inteligencia artificial que resulte repetitivo o de baja calidad. La empresa señaló que trabaja en sistemas similares a los que utiliza para combatir el spam y el clickbait, con el fin de limitar este tipo de publicaciones.

Un informe de Kapwing, publicado en noviembre, reveló que entre el 21% y el 33% de los videos que aparecen en el feed de YouTube corresponden a contenido generado con inteligencia artificial de baja calidad, también identificado como brainrot. El análisis se basó en la creación de un perfil nuevo y el registro de los primeros 500 videos sugeridos por la plataforma.

El estudio también destacó que España lidera a nivel mundial en suscripciones a este tipo de canales, con más de 20,2 millones de usuarios. Ocho de los 100 canales más populares del país se enfocan en este formato. En la lista le siguen Egipto, con 17,9 millones, y Estados Unidos, con 14,4 millones de suscriptores.

En cuanto a visualizaciones, España ocupa el quinto lugar mundial, con 2.520 millones. Esta cifra queda por debajo de Egipto, Estados Unidos y Corea del Sur, país que encabeza el ranking con 8.450 millones de visualizaciones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.