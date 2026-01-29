Tecnología

Canales de inteligencia artificial desaparecen de YouTube tras ofensiva contra contenido repetitivo

Varios canales de YouTube creados con inteligencia artificial dejaron de estar disponibles tras el anuncio de nuevas medidas para reducir contenido de baja calidad

Por Europa Press
Varios canales de YouTube creados con inteligencia artificial dejaron de estar disponibles tras el anuncio de nuevas medidas para reducir contenido de baja calidad.
