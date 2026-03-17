¿Cambiará su forma de ver el fútbol? YouTube y la FIFA anuncian alianza para el Mundial 2026

Alianza entre FIFA y YouTube permitirá a socios de medios transmitir los primeros 10 minutos de cada partido y acceder a archivos históricos del fútbol.

Según un comunicado publicado en el YouTube Official Blog, la plataforma de videos y la FIFA establecieron una unión para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El acuerdo convierte al sitio en la plataforma preferente para el torneo.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, afirmó en el boletín que la asociación involucra a los seguidores globales de formas nunca antes vistas. La organización busca maximizar el impacto de la competición en el actual panorama mediático. Según el jerarca, la meta institucional es ofrecer un acceso sencillo a una visión inmersiva del deporte.

Según el comunicado, los usuarios podrán disfrutar de momentos icónicos mediante el desbloqueo del archivo digital de la FIFA en su canal oficial de YouTube. La plataforma publicará partidos históricos completos y jugadas legendarias. Este material convivirá con el contenido generado por los socios de medios del torneo.

Según informó Europa Press, la FIFA comentó que los titulares de los derechos audiovisuales tendrán beneficios exclusivos para sus canales. Por primera vez en la historia, estas empresas tienen la opción de transmitir en vivo los primeros 10 minutos de cada encuentro. Además, la biblioteca de imágenes permitirá publicar resúmenes extendidos y escenas detrás de cámara.

El acuerdo permite a los titulares de derechos transmitir partidos completos selectos para captar audiencias globales. Esto con el objetivo de ampliar las opciones de monetización para las compañías asociadas. La base de datos garantiza que el público acceda a cada detalle de la competición desde cualquier dispositivo con YouTube.

Agregaron que los socios comerciales no solo reaccionarán al juego, sino que aportarán perspectivas frescas con historias humanas y análisis tácticos. Incluso antes del certamen, estos colaboradores podrán promocionar la competencia mediante el uso del material histórico disponible.

La Copa Mundial de la FIFA se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. El certamen contará con sedes repartidas en los tres países norteamericanos para definir al nuevo monarca del fútbol.