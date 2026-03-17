Tecnología

¿Cambiará su forma de ver el fútbol? YouTube y la FIFA anuncian alianza para el Mundial 2026

La FIFA designó a YouTube como plataforma preferente para la cita de 2026. El acuerdo incluye transmisiones gratuitas de fragmentos de los juegos.

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Por Marianela Arias Vilchez
Alianza entre FIFA y YouTube permitirá a socios de medios transmitir los primeros 10 minutos de cada partido y acceder a archivos históricos del fútbol.
Alianza entre FIFA y YouTube permitirá a socios de medios transmitir los primeros 10 minutos de cada partido y acceder a archivos históricos del fútbol. (Canva sto/abdo alshreef de Pexels / planet_fox de Pixabay)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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