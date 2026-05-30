‘Call of Duty: Warzone’ dejará de funcionar en PS4 y Xbox One

Los usuarios de PS4 y Xbox One perderán acceso a Warzone cuando Activision retire el soporte del juego este año.

Activision pondrá fin al soporte de Call of Duty: Warzone en las consolas PlayStation 4 y Xbox One a finales de este año. La decisión obligará a los jugadores que deseen continuar con la experiencia del popular título a migrar hacia las consolas PlayStation 5 o Xbox Series X/S.

La compañía actualizó su página de soporte tras anunciar el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 4 para el próximo otoño en las plataformas de nueva generación.

La medida marcará el cierre definitivo de la compatibilidad de Warzone con las consolas lanzadas en la generación anterior. A partir de ese momento, los usuarios de PS4 y Xbox One ya no podrán acceder al videojuego.

El cambio se produce en un contexto en el que las consolas PS5 y Xbox Series X/S han registrado aumentos de precio. Esto podría representar un desafío adicional para los jugadores que aún utilizan equipos de la generación pasada y que desean continuar dentro del ecosistema de Call of Duty.

Con esta decisión, Activision concentra el soporte de Warzone en el hardware más reciente. La compañía comunicó la actualización mediante sus canales oficiales de soporte tras presentar la próxima entrega de la franquicia.

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