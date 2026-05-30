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‘Call of Duty: Warzone’ dejará de funcionar en PS4 y Xbox One

La actualización del soporte llega tras el anuncio de Call of Duty: Modern Warfare 4 para consolas de nueva generación

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Por Europa Press
Los usuarios de PS4 y Xbox One perderán acceso a Warzone cuando Activision retire el soporte del juego este año.
Los usuarios de PS4 y Xbox One perderán acceso a Warzone cuando Activision retire el soporte del juego este año. (Callofduty.com /Captura)







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