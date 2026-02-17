Activision apagará Call of Duty: Warzone Mobile el 17 de abril

Activision cerrará de forma definitiva los servidores de Call of Duty: Warzone Mobile el próximo 17 de abril. La compañía tomó la decisión luego de que el videojuego no alcanzara las expectativas previstas en el mercado móvil.

El título se lanzó en marzo de 2024. La propuesta permitió a los jugadores avanzar en su progreso desde dispositivos móviles y mantener sincronización con otros juegos de la franquicia.

En mayo de 2025, Activision anunció el cese del soporte. La empresa retiró el juego de la Play Store de Google y de la App Store de Apple. Desde ese momento, quienes ya lo tenían descargado pudieron seguir utilizándolo sin actualizaciones.

Menos de un año después, la desarrolladora confirmó en su sitio web que los servidores se desconectarán el 17 de abril. A partir de esa fecha, el juego dejará de estar disponible de manera definitiva.

La empresa expresó agradecimiento a la comunidad y a los desarrolladores que participaron en el proyecto. Indicó que la respuesta de los usuarios continúa influyendo en el futuro de la franquicia Call of Duty. Además, señaló que mantendrá contenido de temporada y actualizaciones para Call of Duty: Mobile.

Según el comunicado, el cierre responde a que el formato móvil no logró la actividad esperada por parte de los jugadores, a diferencia de lo que ocurre en PC y consolas.

Los usuarios podrán jugar hasta el 17 de abril. No podrán adquirir contenido nuevo. También deberán canjear sus puntos COD antes del cierre si no desean perderlos tras la desconexión de los servidores.

