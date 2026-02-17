Tecnología

Activision apagará Call of Duty: Warzone Mobile el 17 de abril

La empresa confirmó que el juego dejará de funcionar de forma definitiva y pidió a los usuarios canjear sus puntos antes del cierre

Por Europa Press
Call of Duty: Warzone Mobile dejará de operar el 17 de abril. Activision tomó la decisión tras baja actividad en móviles.
Call of Duty: Warzone Mobile dejará de operar el 17 de abril. Activision tomó la decisión tras baja actividad en móviles.







